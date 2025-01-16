Becirovic\'ten Yılın Kareleri Oylaması

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Becirovic, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisi için Becirovic oyunu Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" isimli fotoğrafı için kullandı.

Becirovic, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Umut var" başlıklı karesine "Günlük Hayat" kategorisi için İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" fotoğrafını oylayan Becirovic, "Spor" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Gece atlayışı" karesini beğendi.

Bu arada, AA Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) Haberler Müdürü Talha Öztürk, Becirovic'e AA'nın hem dünya hem de bölgedeki çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek kurumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabını hediye etti.