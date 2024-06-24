Bedelli askerlik ücretleri güncellenecek

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Temmuz tarihinden itibaren bedelli askerlik ücretlerinin memur aylık katsayısına göre güncelleneceği belirtilerek, mevcut tutarlar üzerinden bedelli askerlik yapmak isteyenlerin müracaatlarını 28 Haziran'a kadar tamamlamış olmaları gerektiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz'da memur maaş katsayısına göre güncelleneceği hatırlatıldı. Açıklamada, mevcut tutarlar üzerinden bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin başvurularını ve ödemelerini 28 Haziran tarihine kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."