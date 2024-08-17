Güncel

Kızını gelinlikle evden uğurluyordu, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

Bedensel engelli Rus dağcı, Ağrı Dağı zirvesine tırmandı

AĞRI - Rusya'dan Ağrı'ya gelen bedensel engelli Rus dağcı, Doğubayazıt'a giderek Ağrı Dağı'na tırmandı. Kamp arkadaşlarının desteğiyle dağa çıkan Rus dağcı, Ağrı Dağı'nda zirve yapmanın heyecanını yaşadı.

Fırtına, tipi dinlemeden gelip Ağrı Dağı'na çıkmak isteyen dağcılar arasına Rusya'dan gelen bedensel engelli dağcıda katıldı. Türkiye'nin çatısı 5 bin 137 metre yüksekliği ile gören herkesi büyüleyen Ağrı Dağı, bu defa Rusya'dan gelen bedensel engelli dağcıyı ağırladı.

20 kişilik bir grup ile zirve tırmanışı yapmaya gelen bedensel engelli Rus dağcının yanında bir refakatçi olacak şekilde yola koyuldu. İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdikten sonra tekrar tırmanışa geçerek zirve yapmayı başardı.