Bedensel Engelli Yusuf K. Eşinden Boşandı - Son Dakika
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Bedensel Engelli Yusuf K. Eşinden Boşandı

Bedensel Engelli Yusuf K. Eşinden Boşandı

Kayseri'de Suriye uyruklu bedensel engelli Yusuf K., eşi Asiye K. ile boşandı. Eşiyle sorunlar yaşayan Asiye K., boşanma davasında şiddet iddialarında bulundu. Yusuf K., duruşmaya tekerlekli yatak ile geldi.

18.12.2024 15:19  Güncelleme: 15:31
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KAYSERİ'de, geçen yıl görülen boşanma davasının duruşmasına tekerlekli yatak ile gelen Suriye uyruklu bedensel engelli Yusuf K. (50) ile eşi boşandı.

Suriye'deki iç savaşta 13 yıl önce hava saldırısında yaralanıp ayaklarına şarapnel parçası isabet eden Yusuf K., felç oldu. Yatağa mahkum olan Yusuf K., akrabalarının yardımıyla Türkiye'ye gelerek, Kayseri'ye yerleşti. 4 çocuk annesi Asiye K., eşi ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle boşanmaya karar verdi. Kayseri Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanma davaları süren Yusuf K., geçen yıl 23 Kasım'da tekerlekli yatak ile adliyeye getirildi. DHA tarafından gündeme getirilen boşanma davasının duruşması ertelenirken, Yusuf K. yine tekerlekli yatak ile adliyeden ayrıldı.

Kayseri Aile Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında davacı Asiye K. hazır bulunurken, daha önce ifadesi alınan Yusuf K. duruşmaya katılmadı. Asiye K., eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek, boşanmak istediğini söyledi. Mahkeme hakimi verdiği kararla çiftin boşanmasına hükmetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bedensel Engelli Yusuf K. Eşinden Boşandı - Son Dakika

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