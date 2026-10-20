Beijing'de 2026 Finans Caddesi Forumu 400'ü aşkın özel davetliyle açıldı

Beijing'de 2026 Finans Caddesi Forumu 400'ü aşkın özel davetliyle açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in başkenti Beijing'de 2026 Finans Caddesi Forumu Yıllık Konferansı, açık, işbirliğine dayalı ve kapsayıcı bir finans ekosistemi temasıyla başladı. 19 Ekim 2026'da açılışı yapılan konferans, 40'tan fazla ülke ve bölgeden 400'ü aşkın özel davetliyi bir araya getirdi.
BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Finans Caddesi Forumu Yıllık Konferansı'nın açılış töreni, 19 Ekim 2026.
"Küresel Finansın Gelişimi İçin Açık, İşbirliğine Dayalı ve Kapsayıcı Bir Ekosistem Oluşturmak" temasıyla Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Finans Caddesi Forumu Yıllık Konferansı, 40'tan fazla ülke ve bölgeden 400'ü aşkın özel davetliyi bir araya getirdi. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?