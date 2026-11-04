Beijing'de Yanqi Gölü yakınlarında insanlar 3 Kasım 2026'da yürüyüş yaptı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in başkenti Beijing'de Yanqi Gölü yakınlarında yürüyüş yapan insanlar, 3 Kasım 2026'da görüntülendi. Chen Yehua/Xinhua tarafından çekilen fotoğraf, göl çevresindeki bu anı kayda geçirdi.
BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Yanqi Gölü yakınlarında yürüyüş yapan insanlar, 3 Kasım 2026. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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