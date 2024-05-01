2024 Beijing Uluslararası Otomotiv Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergileniyor - Son Dakika
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2024 Beijing Uluslararası Otomotiv Fuarı'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergileniyor

2024 Beijing Uluslararası Otomotiv Fuarı\'nda Yeni Enerjili Araçlar Sergileniyor

4 Mayıs'a kadar sürecek olan 2024 Beijing Uluslararası Otomotiv Fuarı'nda, 278 farklı yeni enerjili araç modeli sergileniyor. Bu fuar, yeni enerjili araçların otomobil sektöründeki artan önemini yansıtmaktadır. Ayrıca, fuar son on yılda Çin'in yeni enerjili araç sektöründe kaydettiği ilerlemeyi de göstermektedir. Akıllı sürüş teknolojisi ve yapay zeka yatırımlarıyla güçlendirilen araçlar, gelecekte önemli bir pazar trendi olacak.

01.05.2024 14:05
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BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- 4 Mayıs'a kadar sürecek 2024 Beijing Uluslararası Otomotiv Fuarı'nda daha önce görülmemiş sayıda yeni enerjili araç (NEV) sergileniyor. 278 farklı yeni enerjili araç modelinin sergilendiği fuar, yeni enerjili araçların otomobil sektöründeki artan hakimiyetini yansıtıyor.

Son teknolojiler, müşteri dostu yenilikler ve uygun fiyatlı araçlarla ziyaretçilerin ilgi odağı olan fuar, aynı zamanda Çin'in yeni enerjili araç sektörünün son on yılda nasıl ilerleme kaydettiğini de gösteriyor.

Küresel pazar araştırma şirketi International Data Corporation'ın yakın tarihli raporuna göre, akıllı sürüş teknolojisine sahip araçların küresel satışlarında hızlı bir büyüme bekleniyor. Ayrıca, yapay zeka yatırımıyla güçlendirilen akıllı sürüş teknolojisinin geliştirilmesi ve insansız sürüş uygulama senaryolarının genişletilmesi, gelecekte önemli pazar eğilimleri arasında yer alacak.

Kaynak: Xinhua

Otomobil, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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