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Bekçi, tabancayla eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Bekçi, tabancayla eşini öldürüp intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bekçi Orkun Oruç, tartıştığı eşi Ayşe Oruç'u tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekçi, tabancayla eşini öldürüp intihar etti
28.12.2023 - 20:23,
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ANKARA'nın Sincan ilçesinde bekçi Orkun Oruç, tartıştığı eşi Ayşe Oruç'u tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Saraycık TOKİ Mahallesi bölgesinde meydana geldi. 4 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan çarşı ve mahalle bekçisi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Orkun Oruç, eşine yanında bulundurduğu tabancayla ateş etti. Ayşe Oruç, kanlar içerisinde yere yığılırken Orkun Oruç ardından aynı tabanca ile intihar etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelenmelerinin ardından Orkun ve Ayşe Oruç çiftinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

'SORUNLARI YOKTU'

Oruç çiftinin komşularından Selma Bulut, hep birlikte vakit geçirdiklerini belirterek, "Araları çok iyidi. Kendileri şu bahçede beraber çocuklarını oynatırlardı. Biz hepimiz gördük, daha şokumuzu atamadık duyunca. Ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Düşünüyoruz, düşünüyoruz hiçbir şey bulamıyoruz. Oğlan da öyle bir oğlan değil. Dışarıda kavgalarını görmedik, dövüşlerini görmedik. Aile içindeki sorunları kimse bilmiyor ama şok olduk hepimiz duyunca" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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