Belarus Bağımsızlık Günü Resepsiyonu - Son Dakika
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Belarus Bağımsızlık Günü Resepsiyonu

Belarus Bağımsızlık Günü Resepsiyonu
18.06.2026 21:32
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Belarus, Ankara'da Bağımsızlık Günü için resepsiyon düzenledi; Türkiye ile işbirliği vurgulandı.

Belarus'un Ankara Büyükelçiliği, ülkenin "Bağımsızlık Günü" vesilesiyle başkentte resepsiyon verdi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen Belarus Bağımsızlık Günü resepsiyonuna, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ve Belarus'un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz'ın yanı sıra Türkiye'de görevli askeri ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Ekinci, Belarus'un milli gününü kutladığı konuşmasında, Türkiye ile Belarus arasındaki işbirliğinin dostane ve istikrarlı şekilde ilerletildiğini söyledi.

Ekonomi, ticaret, turizm ve kültürel bağlantılar dahil olmak üzere tarafların birçok alanda yapıcı etkileşim içerisinde olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Ekinci, "Bu vesileyle Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Minsk hattındaki seferlerini yeniden başlatılmasının, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve sosyal ilişkileri güçlendireceği inancımızı da vurgulamak isterim." dedi.

Ekinci, ikili ilişkilerin bölge ve ötesinde gelişmiş işbirliği ve diyalog için güçlü potansiyel sunduğunu dile getirdi.

"Türkiye, muazzam bir sıçrama kaydetti"

Büyükelçi Glaz da gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 35'inci yılının kutlanacağına işaret ederek, "Bu yıllar boyunca Türkiye, progresif bir gelişme sürecinde büyük bir yol katetti, dünya sahnesindeki itibarını pekiştirdi. Sanayi alanında, ileri ve yüksek teknolojilerde, savunma sanayisinin geliştirilmesinde ve diğer birçok sektörde olağanüstü başarılar elde etti. Türkiye, muazzam bir sıçrama kaydetti." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin enerji, teknoloji ve tarım alanındaki kalkınmasına dikkati çeken Glaz, Belarus ve Türkiye'nin iş dünyalarının birbirini tamamladığını, ikili ilişkilerin zenginleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belarus Bağımsızlık Günü Resepsiyonu - Son Dakika

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