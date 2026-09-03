Belarus Enerji Bakanı: Çin ile enerji işbirliğimiz verimli sonuçlar veriyor - Son Dakika
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Belarus Enerji Bakanı: Çin ile enerji işbirliğimiz verimli sonuçlar veriyor

Belarus Enerji Bakanı: Çin ile enerji işbirliğimiz verimli sonuçlar veriyor
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Belarus Enerji Bakanı Denis Moroz, Çin ile enerji sektöründe üst düzey işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ve gelecek açısından umut vadettiğini söyledi. Bakan, Çin teknolojisinin Belarus ekonomisine somut faydalar sağladığını ve Mazır Enerji Depolama Sistemi Projesi'nin yakında hayata geçirileceğini belirtti.

MİNSK, 3 Eylül (Xinhua) -- Belarus Enerji Bakanı Denis Moroz, Belarus ve Çin'in enerji sektöründe aktif şekilde üst düzey işbirliği yürüttüğünü belirterek, bu işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ve gelecek açısından umut vadettiğini söyledi.

Moroz çarşamba günü bakanlığın kuruluşunun 25. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında Xinhua muhabirinin sorusu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında hem hükümetler hem de ticari düzeyde uzun süredir devam eden olumlu etkileşimlere dikkat çeken Moroz, Enerji Bakanlığı'nın güvenilir enerji altyapısının inşasını sağlamak ve Belarus'un ulusal kalkınma stratejisi ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasındaki uyumu daha da güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.

Çin'in Belarus'un enerji altyapısının geliştirilmesinde önemli rol oynadığını kaydeden bakan, Minsk 5 Numaralı Isı ve Elektrik Santrali'ndeki türbin kurulumunun, iki ülke arasındaki etkili işbirliğinin sonuçlarından biri olduğunu söyledi.

Moroz, edinilen deneyimlerin Çin teknolojisi ve ekipmanlarının yüksek kaliteli, güvenilir ve verimli olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, bunların Belarus ekonomisine somut faydalar sağladığını ifade etti.

Moroz, gelecekte de Çin ile enerji işbirliğinde yeni büyüme fırsatlarını keşfetmeye hazır olduklarını belirtti.

İki ülkenin enerji işbirliği açısından geniş imkanlara sahip olduğuna işaret eden Moroz, yakında hayata geçirilmesi planlanan Mazır Enerji Depolama Sistemi Projesi'ni örnek gösterdi. Moroz, projenin yerel rafinerilere güvenilir elektrik tedarikinin sağlanması ve elektrik yük eğrisinin düzenlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Belarus, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belarus Enerji Bakanı: Çin ile enerji işbirliğimiz verimli sonuçlar veriyor - Son Dakika

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