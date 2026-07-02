Belarus Otobüsüne İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belarus Otobüsüne İHA Saldırısı

02.07.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minsk'ten Anapa'ya giden otobüse Bryansk'ta İHA ile saldırı düzenlendi, 3 kişi yaralandı.

Belarus'un başkenti Minsk'ten Rusya'nın Anapa şehrine giden bir yolcu otobüsüne, Ukrayna sınırı yakınındaki Bryansk bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Belarus resmi haber ajansı BELTA'nın haberine göre, olay Bryansk bölgesindeki "Krasnıy Kamen" sınır geçiş noktası yakınlarında meydana geldi.

İHA saldırısı sırasında 19 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünde, Belarus vatandaşı 2 şoför hafif yaralandı ve kendilerine gerekli tıbbi yardım sağlandı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Belarus yolcu otobüsüne yönelik İHA saldırısıyla ilgili terör saldırısı suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Komiteden yapılan açıklamada, Belarus'un başkenti Minsk'ten gelerek Gomel üzerinden geçen Rusya'nın Anapa şehrine giden turist otobüsünün sınırı geçtikten sonra Rusya'nın Bryansk bölgesinin Zlınkovskiy ilçesine bağlı Krasnıy Kamen köyü yakınlarında park halinde bulunduğu sırada İHA saldırısına uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, İHA'nın taşıdığı patlayıcı düzeneğin otobüsün hemen yakınında infilak ettiği belirtildi.

Olay yerinde saldırının sonuçlarının giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılarak, delillerin toplandığı, İHA'nın tipi ve modelinin yanı sıra olayın tüm koşulların belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Belarus Sağlık Bakanlığı ise saldırıda toplam 3 kişinin yaralandığını, yaralıların 2 otobüs şoförü ile 1 yolcudan oluştuğunu duyurdu.

Yaralıların Belarus'ta Gomel Bölge Klinik Hastanesi'ne sevk edildiği ve burada kendilerine gerekli tüm tıbbi yardımın sağlandığı aktarıldı.

17 Haziran'da Rusya'nın Byransk Bölgesi Vali Vekili Egor Kovalçuk, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesinde Belarus çocuk futbol takımını taşıyan otobüse yönelik İHA ile düzenlediği saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını bildirmişti. Rusya ve Belarus olayı terör saldırısı olarak nitelemiş, Ukrayna ise iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Politika, Belarus, Güncel, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belarus Otobüsüne İHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Kaptan gemisini kurtardı İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı
Yunanistan’da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı Yunanistan'da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
New York’ta metrelerce yükseklikte eylem Empire State binasının tepesine çıktılar New York'ta metrelerce yükseklikte eylem! Empire State binasının tepesine çıktılar

17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı
Şam'da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı
14:47
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
14:40
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 18:22:30. #7.13#
SON DAKİKA: Belarus Otobüsüne İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.