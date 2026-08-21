BELBİM AŞ\'den yeni nesil ödeme aracı "İstanbulkart Plus": Hem ulaşımda hem de uluslararası alışverişte geçerli

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELBİM AŞ, yerel ulaşım kartı özelliğini uluslararası ödeme altyapısıyla birleştiren açık çevrim özellikli "İstanbulkart Plus"ı hayata geçirdi. Toplu ulaşımdaki aktarma, iade ve indirim haklarını koruyan kart; fiziki mağazalarda, internet alışverişlerinde ve banka ATM'lerinde kullanılabiliyor.

İstanbul'da toplu ulaşım haklarını korurken yurt içi ve yurt dışındaki alışveriş noktalarında da ödeme imkanı sunan yeni nesil ön ödemeli kart İstanbulkart Plus kullanıma sunuldu. Temassız ödeme kabul eden tüm fiziki mağazalarda ve e-ticarette geçerli olan kart ile banka ATM'lerinden para çekme ve yatırma işlemleri de yapılabiliyor. Öğrenci ve tam tarife haklarının geçerli olduğu kartta abonman (mavi kart) yükleme özelliği yer almıyor.

BELBİM AŞ Genel Müdürü Ayşegül Ceyda Ünal, kartın sunduğu teknik özellikler, tarife avantajları, başvuru kanalları ve öğrencilere yönelik planlanan kampanyalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İSTANBULKART'IN YAPAMADIĞI E-TİCARETTE ALIŞVERİŞ VE TÜM NOKTALARDA ÖDEME ÖZELLİĞİNE SAHİP"

İstanbulkart'ın yalnızca ulaşım kartı olmaktan çıkarılarak şehrin genelinde geçerli bir yaşam kartına dönüştürüldüğünü belirten Ünal, şunları kaydetti:

"İstanbul Kart biliyorsunuz İstanbul'un toplu ulaşımında münhasır olarak kullanılan bir ulaşım kartıydı. Biz göreve geldikten sonra yavaş yavaş İstanbul Kart'ı ulaşım dışındaki kullanımlar için; büyük marketlere, kafelere, İBB'nin noktalarına entegre ettik. Fakat bu yeterli değildi. İstanbullunun ihtiyacı İstanbul Kart'ın gerçekten şehrin bir yaşam kartı olmasıydı. O yüzden biz İstanbulkart Plus'ı hayata geçirdik. İstanbulkart Plus nedir? İstanbulkart özelliklerinin tamamını içinde barındıran ama bunun yanı sıra bir açık çevrim kartı olduğu için ulaşım dışında da tüm noktalarda kullanılabilen bir kart haline geldi. Özellikle e-ticarette de kullanılabiliyor olması bizim için ve vatandaş için oldukça büyük bir avantaj. Bu nedenle İstanbulkart Plus'a İstanbulkart'tan daha fazlası dedik. Yani bütün İstanbulkart özelliklerini bünyesinde barındırıyor ama bunun ötesinde İstanbulkart'ın yapamadığı e-ticarette alışveriş, bütün ulaşım dışı noktalarda ödeme yapma özelliklerini de bünyesinde barındırıyor."

"İSTANBULKART PLUS BİR ÖN ÖDEMELİ KART, TÜM AKTARMA VE İADELERDEN YARARLANIYOR"

Kartın yapısı ve tarifelerdeki konumuna ilişkin bilgi veren Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Banka kartı versiyonu demek daha doğru çünkü İstanbulkart Plus bir ön ödemeli kart. Kredi kartından farklı. Biz bir elektronik para şirketi olduğumuz için şu andaki lisansımız bize ön ödemeli kart çıkarma imkanı veriyor. Ön ödemeli bir kart olduğu için İstanbulkart Plus'a yüklediğiniz kadar harcayabiliyorsunuz. Biz bütün kredi kartlarını kabul ediyoruz artık ulaşımda ama bizim diğer banka kartlarını kabul ettiğimiz tarifeyle İstanbulkart Plus'ın ulaşımda geçtiği tarife farklı. İstanbulkart Plus İstanbulkart'a sahip olanların kullandığı tarife özelliklerini kullanabiliyor. İade ve aktarmaları İstanbulkart Plus'ınızla da kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan bütün İstanbulkart özelliklerini bünyesinde barındıran bir ön ödemeli kart."

"ÖĞRENCİ DÖNEMİ İÇİN ÖZEL KAMPANYALAR HAZIRLIYORUZ"

Eylül ayındaki okul dönemine ilişkin hazırlıkları aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"İstanbulkart Plus'ta tam ve öğrenci versiyonlarımız var. Eylül'de öğrencilerimiz yoğun olarak öğrenci kartlarımıza başvuruda bulunuyorlar. Onlar için de güzel sürprizlerimiz var. Öğrenci döneminde İstanbulkart Plus'ları deneyimlemeleri için onlara özel kampanyalar hazırlıyoruz. Öğrenci İstanbulkart Plus'larına daha kolay ulaşım sağlayacaklar ve onları çok severek kullanacaklarına da eminiz."

BAŞVURU SÜRECİ VE MEVCUT KAMPANYALAR

İstanbulkart Resmi Web Sitesi veya İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabildiğini belirten Ünal, mevcut kampanya süreçleriyle ilgili şöyle devam etti:

"Şu anda İstanbulkart Plus'ı deneyimlemek isteyen vatandaşlarımız online kanallardan ya da İstanbulkart Mobil üzerinden başvuru yapabiliyorlar. ve buradan başvuru yapanlar adreslerine ücretsiz kargoyla kartları getirttirebiliyorlar. İstanbulkart Plus'a özel bir kampanya bu. Eğitim dönemi için de planladığımız Öğrenci İstanbulkart Plus kartlarını öğrencilerimize ücretsiz olarak sunmayı hedefliyoruz. Burada onlara avantajlı diğer kampanyaları da yoğun olarak tanıtacağız. Şu anda İstanbulkart Plus'ta yüzde 30 nakit iade kampanyalarımız var. Onun dışında Belturlar'da, İSPARK noktalarında ve İBB'nin noktalarında özel kampanyalarımız var onlara özel yaptığımız. 10 geç 9 öde kampanyamız var ulaşımda tasarladığımız. Bir de iki standımız var İstanbulkart Plus'ı tanıtmak için kurduğumuz. Bir tanesi Bakırköy'de Özgürlük Meydanı'nda, diğeri de Kadıköy'de Şehir Hatları İskelesi'nde. Bu iki standımıza özel de 3 geçiş ücretsiz kampanyası tasarladık. Plus kartlarımızla buluşan vatandaşlarımız onları daha kolay deneyimlesin diye."

YIL SONUNDA "SADAKAT PROGRAMI" DEVREYE ALINACAK

Kart kullanıcıları için planlanan puan ve ödül sistemine değinen Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbulkart Plus, şehir genelinde gerçekten bir yaşam kartı olmasıyla birlikte bütün ulaşım ve ulaşım dışı paydaşlarda kullanılabiliyor olacak. Bunun bir faydası da kampanyalarla birlikte Sadakat Programı'nı devreye almamız olacak. Yıl sonuna yetiştirmeye çalıştığımız bir Sadakat Programı'mız var. Bu Sadakat Programı çerçevesinde de puanlar biriktirerek ulaşımda ya da ulaşım dışı kullanımlarıyla birlikte bunları nakde çevirmeleri ya da özel kampanyalardan faydalanmaları mümkün olacak vatandaşlarımızın."