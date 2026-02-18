Belçika, 100 Bin Ukraynalıya Geçici Koruma Sağladı

Belçika, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından 2022'de başlattığı geçici koruma programı kapsamında 100 binden fazla Ukraynalıya geçici koruma sağladı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı saldırıların ardından AB, geçici koruma programını devreye soktu.

Bu program, Ukraynalıların normal iltica sürecinden geçmeden AB ülkelerinde yaşamasına ve çalışmasına olanak tanırken, kendilerine barınma, sosyal destek, sağlık hizmetleri, iş ve eğitime anında erişim sağladı.

Başlangıçta 1 yıl sürmesi planlanan program, daha sonra 4 Mart 2027'ye kadar uzatıldı.

Bu çerçevede Belçika, 2022'den bu yana 100 binden fazla Ukraynalıya geçici koruma sağladı.

En büyük göç dalgası savaşın ilk yılında gelirken, 2022'de 63 bin 356 kişiye geçici koruma sağlandı.

Geçen yıl geçici koruma sağlananların yüzde 52'sini kadınlar, yüzde 48'ini ise erkekler oluşturdu.

Caritas International'ın da aralarında bulunduğu yardım kuruluşları, şiddetin devam etmesine rağmen Belçika'da Ukraynalı mülteciler için koruma elde etmenin zorlaştığı uyarısında bulundu.

2025 sonu itibarıyla başvuranların 3'te 1'i reddedilirken, bu oran 2022'de yalnızca yüzde 3'tü.

Haziran 2025'ten bu yana AB kuralları, başka bir AB ülkesinde zaten geçici koruma almış kişilerin başvurularının reddedilmesine izin veriyor.