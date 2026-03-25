Belçika AB'ye Elektronik Sigara Düzenlemesi Çağrısı Yaptı

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Avrupa Birliği'ne (AB) elektronik sigaralara yönelik daha sıkı kurallar getirilmesi çağrısında bulundu.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, AB Komisyonunun Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğünden Sorumlu Üyesi Michael McGrath, Belçika sağlık enstitüsü Sciensano'yu ziyaret etti.

Vandenbroucke, McGrath'ın bu ziyareti sırasında, AB genelinde tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanması ve diğer elektronik sigaraların da içeriğine kısıtlama getirilmesi talebinde bulundu.

Elektronik sigara kullanımının "salgın" haline geldiğini ve sektörün gençleri hedef aldığını belirten Vandenbroucke, bu ürünlerin içerdiği kimyasalların sağlık riskleri oluşturabileceği uyarısında bulundu.

McGrath da sorunun boyutunun büyük olduğunu kaydederek Avrupa genelinde bu konuda daha iyi işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Belçika'da tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yasakken, Vandenbroucke bunun ötesinde Hollanda örneğinde olduğu gibi elektronik sigaralarda yalnızca tütün aromasına izin verilmesini öngören bir düzenlemenin getirilmesini istiyor.