Belçika Bakanı Quintin, market saldırılarında olası İran bağlantısı olduğunu duyurdu

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, 2 Kasım'da süpermarketlerin soğutma sistemlerinin işleyişini aksatan siber saldırıların "İranlı aktörler" tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğine dair kanıtlara sahip olduklarını duyurdu.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre Quintin, "Belçika'da güvenlik servisleri, bilinen İranlı aktörlerle olası bağlantılara işaret eden bulgular bildiriyor. Federal Savcılık, bu bulguları daha yakından inceliyor. Bu siber saldırıları son derece ciddiye alıyoruz ve tehdidi değerlendirmek için gerekli tüm kaynakları seferber ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Askeri istihbarat servisinin, ciddi olaylar yaşanması durumunda belirli koşullar altında tehdidi etkisiz hale getirmek amacıyla karşı önlemler almasına imkan tanıyan yasal çerçeveye sahip olduğunu belirten Quintin, Savunma Bakanlığının bu durumu incelemesi gerektiğini bildirdi.

Quintin, "Savunmaya önemli kaynaklar ayırdığımız göz önüne alındığında, potansiyel saldırganları caydırmak, toplumumuzu ve ekonomimizi korumak için Savunma Bakanlığının siber kabiliyetlerine güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığına da Fransa'nın Tahran'a yönelik "Avrupa yaptırımları talebini" destekleme çağrısında bulunan Quintin, "İran, Fransa'ya, belki de Belçika'ya saldırdı. Buna seyirci kalamayız. Ülkemiz, topraklarımızda siber saldırılar gerçekleştiren ülkelere karşı Avrupa yaptırımları talebini açıkça ve tereddütsüz desteklemelidir." görüşünü paylaştı.

Avrupa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan saldırılar

Fransa'da ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda ürünlerinin bozulmasına ve zarara yol açmıştı.

Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'da da 2 Kasım'da bazı marketlerin soğutucu ve dondurucularında benzer sorunlar bildirilmişti. Cihazların sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle bazı işletmeler, gıda ürünlerini satıştan kaldırmak ve imha etmek zorunda kalmıştı.

Fransa, topraklarındaki saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu. Belçika'da ise ilk etapta soruşturmanın sürdüğü, bu olayların İran'a veya başka bir aktöre atfedilmesini ya da Fransa'daki saldırılarla bağlantı kurulmasını sağlayacak kanıtın bulunmadığı açıklanmıştı.