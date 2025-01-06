Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışan bıçaklı saldırgan yakalandı.
De Croo, X hesabından yaptığı açıklamada, bıçaklı bir kişinin başbakanlık konutuna girmeye çalıştığını ve polisin etkili müdahalesi sonucunda yakalandığını duyurdu.
Kimsenin yaralanmadığını da belirten de Croo, olayın soruşturulduğunu bildirdi.
Belçika'da 9 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından seçimi kaybederek istifa eden de Croo, yeni hükümet kurulana kadar bu görevi sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Belçika Başbakanı'na Bıçaklı Saldırı Girişimi - Son Dakika
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