Belçika Belediyesi Filistin Bayrağı Asarak Dayanışma Sergiledi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Evere Belediyesinin Başkanı Ridouane Chahid, Filistin bayrağı asarak Gazze'deki halkla dayanışma sergilemeyi amaçladıklarını, çok fazla destek aldığını ve başka belediyelerin de girişimi takip edeceğini söyledi.
Chahid, AA muhabirine, 8 Nisan'da belediyeye asılan Filistin bayrağının aynı gece henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce indirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
"Bu bayrağı asmamızın amacı, aylardır benzeri görülmemiş katliamların kurbanı olan Filistin halkıyla dayanışma sergilemektir." diyen Chahid, ateşkes ve barış çağrısını, Filistin ve İsrail halkının barış içinde yaşaması umudunu temsil ettiğini dile getirdi.
Chahid, bayrağı asmasıyla ilgili aldığı eleştirilerle ilgili "Çok fazla da destek aldım. Meslektaşlarımın çoğu beni destekliyor. Başka belediyeler de asacak." ifadelerini kullandı.
Bayrak, dün, Evere Belediyesi'nin protokol girişindeki göndere yeniden çekilmişti
Sosyal medya hesabından bayrağın indirilmesiyle ilgili yayımladığı mesajda Chahid, aynı kişilerin bazı belediyelerde İsrail ve Ukrayna bayrağı asıldığında tepki vermediğini vurgulamış ve çifte standartlardan arınma mesajını vermişti.
Belçika-Filistin Derneğinin çağrısıyla Brüksel'deki Evere ve Liege'deki Vervier belediyeleri, 8 Nisan'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 6. ayı nedeniyle Filistin bayrağı asmıştı. Evere'deki bayrak, aynı gece kimliği belirlenemeyen kişilerce indirilmişti.
Chahid'in yanı sıra Brüksel Başkent Bölgesi'nin Başbakanı Rudi Vervoort da girişime tepki gösterenleri, daha önce İsrail ve Ukrayna bayrağı asan belediyelerin eleştiriye maruz kalmaması nedeniyle çifte standartla yaklaşmakla suçlamıştı.
Bayrak, dün, Evere Belediyesinin protokol girişindeki göndere yeniden çekilmişti.
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