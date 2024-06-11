Belçika, Biden'ın Gazze ateşkes önerisine destek veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika, Biden'ın Gazze ateşkes önerisine destek veriyor

Belçika, Biden\'ın Gazze ateşkes önerisine destek veriyor

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de hemen ateşkes öngören teklifine destek talep edilen karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmesine ilişkin, 'Belçika ateşkesin derhal uygulanması çağrısında bulunuyor.' değerlendirmesini yaptı. Lahbib, X hesabından yaptığı açıklamada söz konusu ateşkes önerisine destek talep edilen karar tasarısının BMGK'de kabul edilmesini 'barışa doğru atılmış çok önemli bir adım' olarak niteledi. Lahbib, 'Belçika, ateşkesin derhal uygulanması çağrısında bulunuyor. Bu, acildir.' ifadelerini kullandı.

11.06.2024 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de hemen ateşkes öngören teklifine destek talep edilen karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmesine ilişkin, "Belçika ateşkesin derhal uygulanması çağrısında bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Lahbib, X hesabından yaptığı açıklamada söz konusu ateşkes önerisine destek talep edilen karar tasarısının BMGK'de kabul edilmesini "barışa doğru atılmış çok önemli bir adım" olarak niteledi.

Lahbib, "Belçika, ateşkesin derhal uygulanması çağrısında bulunuyor. Bu, acildir." ifadelerini kullandı.

Biden'ın ateşkes önerisi

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

Başkan Biden, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini söylemişti.

Biden, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Joe Biden, Belçika, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika, Biden'ın Gazze ateşkes önerisine destek veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:44:56. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika, Biden'ın Gazze ateşkes önerisine destek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement