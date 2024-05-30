Belçika'da Anvers Üniversitesi, İsrail ile işbirliği anlaşmalarını askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika'da Anvers Üniversitesi, İsrail ile işbirliği anlaşmalarını askıya aldı

Belçika\'da Anvers Üniversitesi, İsrail ile işbirliği anlaşmalarını askıya aldı

Belçika'da Anvers Üniversitesi, İsrail ile tüm işbirliği anlaşmalarını askıya aldığını duyurdu. Üniversite Rektörü Herman Van Goethem, İsrail'deki ortaklık kurumlarının askeri yetkililerle işbirlikleri olduğunu belirterek, genel işbirliği anlaşmalarının askıya alındığını açıkladı. Anvers Üniversitesi, İsrail ve Gazze'deki meslektaşlarını, hükümetlerini Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'deki çatışmaya ilişkin kararlarına saygı duymaya çağırdı.

30.05.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da Anvers Üniversitesi, İsrail ile tüm işbirliği anlaşmalarını askıya aldığını duyurdu.

Üniversite Rektörü Herman Van Goethem, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin İsrail'de ortaklık yaptığı kurumların askeri yetkililerle kurumsal işbirlikleri bulunduğunu belirterek, "Bu nedenle genel işbirliği anlaşmaları askıya alındı. Mevcut araştırma projeleri tamamlanmaktadır ancak yetkili Etik Kurul tarafından ek incelemeye tabi tutulabilir." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Anvers Üniversitesi, İsrail ve Gazze'deki meslektaşlarını, hükümetlerini Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'deki çatışmaya ilişkin kararlarına saygı duyma çağrısı yapmaya davet ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) de 28 Mayıs'ta İsrail ile ilişkilerini, UAD kararlarının bu ülke tarafından uygulanana kadar askıya aldığını bildirmişti.

Belçika'nın Brüksel, Gent, Anvers, Leuven ve Liege kentlerindeki üniversitelerde ay başında başlayan öğrenci eylemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Belçika, İsrail, Anvers, Gazze, Van, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Anvers Üniversitesi, İsrail ile işbirliği anlaşmalarını askıya aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:20:38. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika'da Anvers Üniversitesi, İsrail ile işbirliği anlaşmalarını askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement