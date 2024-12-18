Belçika'da Aralık Ayında Güneş Işığı Rekoru

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Belçika'da aralık ayının başından bu yana gün ışığı yalnızca toplam 6 saat 11 dakika görüldü.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün verilerine göre, Brüksel'de bu ayın en güneşli günü 1 Aralık'ta yaşandı, güneş 3 saat 44 dakika boyunca kendini gösterdi.

7 Aralık'taki 1 saat 55 dakikalık gün ışığının ardından, gökyüzü tamamen griye büründü.

Enstitü, aralık için güneş ışığı ortalamasının toplam 48 saat ve 35 dakika olduğunu, bu ayın ciddi ölçüde bu seviyenin altında kalacağını bildirdi.

Brüksel'de ekim ayı ortasından bu yana, en güneşli günde 6,5 saat civarında gün ışığı görüldü.

Eylül, ekim ve kasım da dahil edildiğinde güneş, toplam 259 saat 47 dakika görüldü. Enstitüye göre, bu dönemin ortalaması ise 332 saat 52 dakika.

1981'de başlayan ölçümlere göre, ülke son 3 ay en "karanlık" dönemlerinden birini yaşadı.