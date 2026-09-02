Belçika'da artan uyuşturucu şiddetine karşı elektrikli skuterlara plaka önerisi - Son Dakika
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Belçika'da artan uyuşturucu şiddetine karşı elektrikli skuterlara plaka önerisi

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Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, uyuşturucu bağlantılı şiddet olaylarında sıkça kullanılması nedeniyle elektrikli skuterlara plaka takma zorunluluğu getirilmesini önerdi.

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, ülkede artan uyuşturucu bağlantılı şiddetle mücadele için elektrikli skuterlara plaka takma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulundu.

Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, Belçika Temsilciler Meclisi'nin İçişleri Komisyonu, başkent Brüksel'de son zamanlarda meydana gelen silahlı saldırıları görüşmek üzere toplandı.

Burada konuşan Quintin, elektrikli skuterların uyuşturucu bağlantılı şiddet olaylarında sıkça kullanıldığını belirterek, skuterlara plaka zorunluluğu getirilmesini önerdi.

Elektrikli skuterların güvenlik kameralarıyla görüntülense de izlerinin sürülmesinin "neredeyse imkansız" olduğunu kaydeden Quintin, "Bu durum, güvenlik politikamızdaki açık bir boşluktur." ifadesini kullandı.

Quintin ayrıca, Brüksel'de mevcut durumda uyuşturucu bağlantılı şiddetle mücadele kapsamında 45 askerin polisle devriye gezdiğini, ilave askerlerin konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağının değerlendirildiğini aktardı.

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden de konuşmasında, mali açıdan zorlu dönemlerde dahi adalete ve emniyet teşkilatlarına yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Brüksel'deki silahlı saldırılar

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'de son günlerde art arda silahlı saldırılar yaşandı.

Saint-Gilles, Anderlecht ve Molenbeek ilçelerinde meydana gelen silahlı olaylarda bazı kişiler yaralanırken, Anderlecht'te bir polis karakoluna Kalaşnikof tipi silahla ateş açıldı. Saint-Gilles'de ise birkaç gün içinde peş peşe silahlı saldırılar yaşanması üzerine yerel makamlar, uyuşturucu bağlantılı şiddete karşı daha güçlü önlem alınması çağrısı yaptı.

Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalarla bağlantılı silahlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Belçika polisi, 2025'te başkentte çoğu uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 96 silahlı saldırı kaydetmiş, bu olaylarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa'nın önemli uyuşturucu giriş noktalarından Anvers Limanı üzerinden ülkeye sokulan kokainin bir bölümünün Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağlarına ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Belçika'da artan uyuşturucu şiddetine karşı elektrikli skuterlara plaka önerisi - Son Dakika
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