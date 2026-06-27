Belçika'da Aşırı Sıcaklar Etkili - Son Dakika
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Belçika'da Aşırı Sıcaklar Etkili

27.06.2026 22:21
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Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle ulaşımda hasar ve etkinlikler iptal edildi. Uyarılar yapıldı.

Belçika'da aşırı sıcak hava dalgası ulaşım altyapısında hasara yol açarken, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı etkinlikler iptal edildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (IRM) verilerine göre, başkent Brüksel'de sıcaklık 35 dereceye ulaşırken, ülkenin bazı bölgelerinde 40 dereceye yaklaştı.

IRM, Liege ve Limburg eyaletleri için kırmızı sıcaklık uyarısı yayımlarken, gece sıcaklıklarının da 20 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Aşırı sıcakların ardından beklenen gök gürültülü sağanak ve saatte 80 kilometreye ulaşabilecek rüzgar nedeniyle Brüksel'de her yıl düzenlenen Couleur Cafe Festivali iptal edildi.

Organizatörler, Osseghem Parkı'ndaki festival alanının boşaltıldığını, konser programının durdurulduğunu ve kamp alanının da güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini açıkladı.

Brüksel Çevre İdaresi de olumsuz hava koşulları beklentisi nedeniyle yönetimindeki park, orman ve doğal alanları geçici olarak kapattı.

Öte yandan, aşırı sıcaklar ulaşım altyapısını da etkiledi.

Brüksel Midi Tren Garı yakınındaki tramvay hattında rayların geçtiği asfalt zeminde deformasyon meydana geldi. Olay yerinde yapılan incelemelerde asfaltın kabardığı, ray hattı çevresinin güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldığı görüldü.

İlk değerlendirmelerde, yüksek sıcaklık nedeniyle raylarda oluşan termal genleşmenin yol kaplamasında hasara yol açmış olabileceği belirtilirken, yetkililer olayın kesin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonundan itibaren yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olmasının beklendiğini ancak sıcak hava dalgasının hafta başına kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Aşırı Sıcaklar Etkili - Son Dakika

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