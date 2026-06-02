Belçika'da Cezaevi Krizi: Müdür Görevden Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Cezaevi Krizi: Müdür Görevden Ayrıldı

02.06.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haren Cezaevi müdürü Jurgen Van Poecke, aşırı doluluk ve kötü koşullar nedeniyle istifa etti.

Belçika'da cezaevlerindeki aşırı doluluk, personel yetersizliği ve kötü çalışma koşullarına ilişkin tartışmalar sürerken, ülkenin en büyük cezaevi olan Haren Cezaevi'nin müdürü Jurgen Van Poecke'nin görevinden ayrılma kararı, ceza infaz sistemindeki sorunları yeniden gündeme taşıdı.

Ulusal basına açıklamalarda bulunan Van Poecke, ülkenin en büyük ceza infaz kurumu konumunda bulunan ancak aşırı yoğunluk nedeniyle mahkumların yerde şiltelerde uyumak zorunda kaldığı cezaevinde mevcut koşullar altında görevine devam etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Yetkililerin sorunu hafifletmek amacıyla hücrelere ranzalar yerleştirmeyi planladığını belirten Van Poecke, bunun temel sorunu çözmediğini savunarak, "Bu şekilde aşırı doluluğu kurumsallaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut krizin uzun vadeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan Van Poecke, cezaevi sisteminin sürdürülebilirliğinin giderek zorlaştığını ifade etti.

Uzun süredir ülke gündeminde

Başkent Brüksel'deki Haren Cezaevi'nde de son dönemde aşırı doluluk nedeniyle yüzlerce mahkumun yerdeki şiltelerde uyumak zorunda kaldığı belirtiliyor.

2023 yılında kötü cezaevi koşullarını protesto eden bir mahkumun hücresini ateşe vermesi ve ardından cezaevi çalışanlarının greve gitmesi ülkedeki ceza infaz sistemine yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşımıştı.

Cezaevi çalışanlarını temsil eden sendikalar, personel eksikliği ve artan iş yüküne sık sık dikkati çekerken, ülke genelindeki cezaevi personeli nisan ayında 24 saatlik greve gitmişti.

Üç büyük sendikanın ortak çağrısıyla düzenlenen grevde, federal hükümetin bazı cezaevlerinde özel güvenlik şirketlerini devreye sokma planları protesto edilmişti. Sendikalar, söz konusu uygulamanın kamu hizmetlerinde özelleştirmenin önünü açacağını savunmuştu.

Belçika'daki cezaevi koşulları uluslararası kuruluşların raporlarına da konu oluyor. Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT), yayımladığı raporlarda Belçika cezaevlerinde aşırı kalabalık, yetersiz sağlık ve temizlik hizmetleri ile mahkumlar arasındaki şiddet olaylarının sürdüğüne dikkati çekmişti.

Belçika hükümeti yeni cezaevi projeleri ve alternatif infaz yöntemleriyle sorunu hafifletmeyi hedeflese de aşırı doluluk ve personel eksikliği, ülkenin ceza infaz sisteminin karşı karşıya olduğu temel sorunlar arasında yer almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Cezaevi, Belçika, Güncel, Dünya, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Cezaevi Krizi: Müdür Görevden Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:16:32. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika'da Cezaevi Krizi: Müdür Görevden Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.