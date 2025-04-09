Belçika'da Cezaevleri Aşırı Yoğunluk Sorununa Çözüm Arayışı

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden, ülkede uzun süredir devam eden cezaevlerinin aşırı yoğunluk sorununu çözmek için düzensiz göçmen mahkumları Göçmenlik Bürosu'nun kapalı geri gönderme merkezlerine nakletmek istiyor.

Belçika'da Flamanca yayın yapan Het Belang van Limburg gazetesinin haberine göre, ülkede toplam 11 bin kişi kapasiteye sahip cezaevlerinde yaklaşık 13 bin mahkum kalırken bunların üçte birinin ülkede yasal oturma izni bulunmuyor.

Gazeteye demeç veren Verlinden, "Belçika cezaevlerinde yer olmadığını" savunarak, aşırı yoğunluk sorununu çözmek amacıyla düzensiz göçmen mahkumları Göçmenlik Bürosu'nun kapalı geri gönderme merkezlerine nakletmek istediğini belirtti.

Verlinden, "Şu anda cezaevleri ve Göçmenlik Bürosu arasında, bu tutukluların azami sınır dışı edilmesi amacıyla transferinin mümkün olduğunca sorunsuz ve verimli şekilde ilerleyebilmesi için net anlaşmalar üzerinde çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Göçmenlik Bürosu Sözcüsü Paulien Blondeel, bu merkezlerin "cezaevlerine alternatif olmadığını" kaydederek, bu merkezlerde bir kişinin yalnızca ülkesine geri gönderilmek üzere idari olarak gözaltında tutulabileceğini ve bu sürenin en fazla 4 ayla sınırlı olduğunu hatırlattı.

Belçika'daki cezaevlerinde aşırı kalabalık, yetersiz sağlık ve temizlik hizmetleri ile mahkumlar arası şiddet gibi süregelen sorunlar baş gösteriyor.

Federal hükümet bu sorunlarla baş etmek için düzensiz göçmen mahkumların bir başka ülkedeki cezaevlerine nakledilmesi dahil çözüm yollarını görüşüyor.

Bu çerçevede Verlinden, üçüncü ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini doğrulamış ve en olası seçeneğin Kosova olduğunu aktarmıştı.