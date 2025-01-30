Belçika'da Hava Trafik Aksaklığı - Son Dakika
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Belçika'da Hava Trafik Aksaklığı

Belçika'da hava trafik kontrolündeki sorun nedeniyle Slovakya Başbakanı Fico'nun uçağı geri döndü.

30.01.2025 23:04
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- Belçika'da hava trafik kontrolünde aksaklık: Hava sahası 1 saat kapalı kaldı

Slovakya Başbakanı Fico'nun uçağı Belçika'ya inemeden geri döndü

BRÜKSEL - Belçika'da hava trafik kontrolündeki aksaklık nedeniyle hava sahası 1 saat kapalı kalırken, Avrupa Birliği liderleriyle Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatının kesilmesi konusunu görüşmeyi planlayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uçağı ülkesine geri dönmek zorunda kaldı.

Belçika'da hava trafik kontrolündeki aksaklıklar, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Avrupa Birliği liderleriyle planladığı görüşmeyi iptal etmesine neden oldu. Belçika'nın hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı Skeyes, ana bilgisayar sisteminin yerel saatle 15.00 civarında gerektiği gibi çalışmadığının tespit edildiğini açıkladı. Belçika medyasında yer alan haberlere göre, bu aksaklık birçok uçağın başka ülkelere yönlendirilmesine neden oldu. Başkent Brüksel'e inemeyen uçaklar arasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Enerjiden Sorumlu Komisyon Üyesi Dan Jrgensen ile görüşmeyi planlayan Slovakya Başbakanı Fico'nun uçağı da yer aldı.

Brüksel Havalimanı sözcüsü, Brüksel üzerindeki hava sahasının belirtilmeyen bir teknik sorun nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kaldığını ifade etti.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ise, Slovakya Başbakanı Fico ile yapılacak toplantının erteleneceği ifade edilerek, yeni bir tarih hakkında bilgi verilmedi.

"Pilotlar, en az bir buçuk saat boyunca Brüksel üzerinde daire çizmek zorunda kalacağımızı söylediler"

Fico, Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya dönen uçakta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her zaman geçerlidir; insan plan yapar ama olacağı Tanrı belirler. Brüksel'e giderken havaalanı üzerindeki hava sahasının teknik nedenlerle kapatıldığı bilgisi verildi. Pilotlar, en az bir buçuk saat boyunca Brüksel üzerinde daire çizmek zorunda kalacağımızı söylediler. Bu da Avrupa Komisyonu Başkanı ve Enerjiden Sorumlu Komisyon Üyesi ile planlanan toplantıya yetişme şansımızın artık kalmadığı anlamına geliyordu" dedi.

Fico, pazartesi günü gerçekleştirilecek gayriresmi AB Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere tekrar Brüksel'e gitmeyi planladığını açıkladı. Rus gazının sevkiyatının kesilmesinin büyük ekonomik kayıplara yol açtığını vurgulayan Fico, büyük öneme sahip olan konuyu Von der Leyen ve Jorgensen ile birebir görüşmek için çaba harcayacağını ifade etti.

Rusya yanlısı olmakla suçlanan Slovak lider, Ukrayna'nın Rus gazının kendi topraklarından geçişini durdurma kararı nedeniyle Avrupa Birliği ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile şiddetli bir anlaşmazlık içinde bulunuyor. Slovakya ve Macaristan, Rus gazının Ukrayna üzerinden aktarımına ilişkin anlaşmanın uzatılmasını talep ediyordu ancak Ukrayna bu talepleri reddetmiş ve bu ülke üzerinden gaz sevkiyatı 1 Ocak tarihi itibarıyla kesilmişti.

Slovakya'nın Ukrayna'nın kararı nedeniyle milyonlarca euro kaybettiğini ifade eden Fico, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya elektrik tedarikinin kesilmesi dahil çeşitli yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunmuştu. Fico, bu hafta başında yaptığı açıklamada ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i "Slovakya'nın düşmanı" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Hava Trafik Aksaklığı - Son Dakika

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