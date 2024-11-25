Belçika'da Hükümet Kurma Süreci Uzatıldı - Son Dakika
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Belçika'da Hükümet Kurma Süreci Uzatıldı

Kral Philippe, Bart de Wever'e hükümet kurma için 10 Aralık'a kadar ek süre tanıdı.

25.11.2024 17:19
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Belçika'da haziran ayında yapılan seçimin ardından hükümet kurma çalışmaları devam ederken Kral Philippe, görevi üstlenen Bart de Wever'e 10 Aralık'a kadar ek süre tanıdı.

Kraliyetten yapılan açıklamaya göre Kral Philippe, seçimin galibi Flaman milliyetçisi parti N-VA'nın lideri Bart de Wever'i sarayda kabul etti.

De Wever'in sunduğu raporu değerlendiren Kral, hükümetin kurulmasıyla ilgili net ilerleme olmadığını, 10 Aralık'ta yeni görüşme yapılacağını duyurdu.

Kral, de Wever'e süreci en kısa sürede sonuçlandırmasının gerektiğini belirtti.

Süreç

De Wever, seçimin ardından Kral tarafından seçimin galibi olması dolayısıyla hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Partisi N-VA tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemediği için de Wever, Brüksel Başkent Bölgesi ve Fransızca konuşan toplumun bölgesi Valonya Parlamentosunda birinci sıraya yerleşen Frankofon liberal MR, Valonya'da 4. gelen merkez parti Les Engages, Flaman bölgesinde 3. gelen Flaman Vooruit ve 4. olan Flaman Hristiyan demokrat CD&V ile 5'li görüşmeler yapmıştı.

Görüşmeler, de Wever'in federal sosyal reform önerisi etrafında sürmüş ancak uzlaşma çıkmamıştı.

Koalisyon görüşmelerinde yer alan sol eğilimli tek parti Flaman Vooruit, müzakerelerden çekilmişti.

653 gün hükümet kurulamamıştı

Belçika'da federal bölgeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalmıştı.

Kaynak: AA

Hükümet, Belçika, Son Dakika

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