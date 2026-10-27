Belçika'da kış saati sonrası akşam yaya kazalarında ölüm ve ağır yaralanma yüzde 73 arttı - Son Dakika
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Belçika'da kış saati sonrası akşam yaya kazalarında ölüm ve ağır yaralanma yüzde 73 arttı

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Vias'ın 2016-2025 incelemesine göre Belçika'da kış saati sonrası akşam yaya kazalarında ölüm veya ağır yaralanma yüzde 73 arttı. Son 10 yılda kasım akşamlarında 181 yaya öldü veya ağır yaralandı, en yüksek artış yüzde 104 ile Valon Bölgesi'nde kaydedildi.

Belçika'da kış saati uygulamasına geçilmesinin ardından akşam saatlerinde yayaların ölümüne veya ağır yaralanmasına yol açan trafik kazalarının yüzde 73 arttığı bildirildi.

Belçika Yol Güvenliği Enstitüsü Vias tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2016-2025 yıllarında saat 16.00 ile 19.00 arasında meydana gelen trafik kazalarına dair yapılan incelemenin sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ekim ve kasım ayları karşılaştırıldığında, akşam trafiğinde yayaların yaralandığı veya hayatını kaybettiği kazalar kasımda yüzde 39 arttı. Kış saati uygulamasına geçilmesinin ardından akşam saatlerinde en az bir yayanın öldüğü veya ağır yaralandığı kazalarda ise artış yüzde 73'e ulaştı.

Son 10 yılda Belçika genelinde kasım ayında akşam trafiğinde meydana gelen kazalarda 181 yaya hayatını kaybetti veya ağır yaralandı. Bu sayı yılda ortalama 18 kişiye karşılık geldi.

Yaya ölümleri veya ağır yaralanmalarla sonuçlanan kazalardaki en yüksek artış yüzde 104 ile Valon Bölgesi'nde kaydedildi. Bu oran başkent Brüksel'de yüzde 73, Flaman Bölgesi'nde yüzde 63 oldu.

Fren yapma imkanları azalıyor

Açıklamada kasım ayında havanın daha erken kararmasıyla sürücülerin yayaları daha geç fark ettiği veya hiç göremediği, bu nedenle çarpışmadan önce fren yapma imkanlarının azaldığı belirtildi.

Bisiklet sürücülerinin de gün ışığından daha az yararlanılan saatlerden etkilendiği kaydedilen açıklamada, kasım ayında alacakaranlık saatlerinde meydana gelen bisiklet kazalarının, bisiklet kullanımının daha yaygın olduğu haziran ayına kıyasla yaklaşık dört katına çıktığı bildirildi.

Belçika, 25 Ekim Pazar günü saatlerin bir saat geri alınmasıyla kış saati uygulamasına geçmişti.

Kaynak: AA
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