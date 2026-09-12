Belçika'da mahkeme cezaevi doluluğu için devlete 45 milyon avroya kadar ceza verdi - Son Dakika
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Belçika'da mahkeme cezaevi doluluğu için devlete 45 milyon avroya kadar ceza verdi

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Gent İlk Derece Mahkemesi, Gent Cezaevi'ndeki koşulların mahkumların temel haklarını ihlal ettiğine hükmederek doluluk oranının 6 ay içinde kapasitenin en fazla yüzde 110'una indirilmesini istedi. Karar, 5 günlük gardiyan grevinin sona erdiği gün açıklandı; sınırın üzerinde kalan her mahkum için devlete günlük 500 avro ceza uygulanabilecek.

Belçika'da cezaevlerinde uzun süredir devam eden aşırı doluluk ve personel yetersizliği, Gent'teki bir mahkemenin devlete cezaevindeki doluluk oranını düşürme zorunluluğu getirmesi ve ülke genelinde 5 gün süren gardiyan greviyle yeniden gündeme geldi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre Gent İlk Derece Mahkemesi, dün verdiği kararda, Gent Cezaevi'ndeki mevcut koşulların mahkumların temel haklarını ihlal ettiğine hükmederek Belçika devletinden doluluk oranını 6 ay içinde gerçek kapasitenin en fazla yüzde 110'una indirmesini istedi.

Mahkemenin kararına göre, sürenin sonunda belirlenen sınırın üzerinde kalan her mahkum için devlete günlük 500 avro ceza uygulanabilecek.

Toplam ceza miktarı 45 milyon avroya kadar çıkabilecek.

5 günlük grev

Karar, Belçika cezaevlerinde gardiyanların aşırı doluluk, personel eksikliği, yetersiz altyapı ve güvenlik sorunlarını protesto etmek amacıyla düzenlediği 5 günlük grevin sona erdiği gün açıklandı.

6 Eylül gecesi başlayan ülke çapındaki grev, 11 Eylül saat 22.00'de sona erdi. Grev boyunca çok sayıda cezaevinde asgari hizmetin sağlanabilmesi için personel görevlendirilirken, bazı yerlerde polisten de destek alındı.

Sendikalar, cezaevlerindeki sorunların yıllardır devam ettiğini belirterek özellikle mahkumların yerde şiltelerde uyumak zorunda kalmasına, personel yetersizliğine ve çalışma koşullarının hem görevliler hem de tutuklu ve hükümlüler açısından güvensiz hale gelmesine tepki gösteriyor.

Kapasitenin yaklaşık 2 bin üzerinde mahkum

Belçika hükümetinin verilerine göre, 27 Ocak itibarıyla ülkedeki cezaevlerinde toplam 11 bin 296 kişilik kapasiteye karşılık 13 bin 470 kişi bulunuyordu. Aynı tarihte 545 mahkumun yerde şilte üzerinde uyuduğu bildirildi.

Hükümet, "kronik aşırı doluluk" sorununa karşı şubatta cezaevi altyapısına yönelik master planını güncellemiş, bazı eski cezaevlerinin daha uzun süre açık tutulması ve yeni kapasite oluşturulması kararı almıştı.

Mayısta ise cezaevlerindeki aşırı doluluğun azaltılması amacıyla kısa süreli hapis cezalarında elektronik gözetimin daha fazla kullanılması dahil ek tedbirleri içeren yasa tasarısı kabul edilmişti.

Sendikalar ise alınan önlemlerin yapısal sorunları çözmediğini savunuyor ve somut adım atılmaması halinde yeni eylemlerin gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da mahkeme cezaevi doluluğu için devlete 45 milyon avroya kadar ceza verdi - Son Dakika

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