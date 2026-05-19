Belçika'da Orkestra Şefine Protesto

Belçika'daki Filistin destekçisi sivil toplum ve kültür kuruluşları, İsrailli orkestra şefi Lahav Shani'nin kasım ayında Brüksel'deki Bozar Sanat Merkezi'ne davet edilmesini protesto etti.

Ulusal medyaya göre, aralarında "Cadi for Palestine", "Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel", "Anti-Zionist Jewish Alliance Belgium" ve "Een Andere Joodse Stem"in bulunduğu kuruluşlar ve çok sayıda sanatçı ile akademisyen, ortak bir mektup imzalayarak, Münih Filarmoni Orkestrası'nın şefi olan Shani'nin ziyaretine "güçlü şekilde karşı çıktıklarını" belirtti.

Mektupta, Bozar'ın davet kararının, Gazze'de Filistinlilerin maruz kaldığı "zorla yerinden edilme, bombardıman, açlık ve sivil yaşam ile altyapının sistematik yıkımı" karşısında sessiz kalmama yönündeki etik sorumlulukla çeliştiği ifade edildi.

Kültür kurumlarının "siyaset ve kültür ayrı alanlarmış gibi davranamayacağının" kaydedildiği mektuba imza atan göstericiler, Bozar'ın önünde bir araya gelerek gösteri de düzenledi.

Göstericiler, Bozar'dan Shani'nin kasım ayındaki konserini iptal etmesini ve sanatçılar ile kültür çalışanlarının uluslararası boykot çağrılarını dikkate almasını istedi.

Bozar ise protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "çok sesliliğin" önemini vurgulayarak, farklı görüşlere platform sunmayı sürdüreceğini savundu.

Aynı şefin Gent'te vereceği konser iptal edilmişti

Belçika'nın Gent kentinde düzenlenen müzik festivalinde de sahne alacak Münih Filarmoni Orkestrası'nın konseri, Shani'nin "İsrail hükümetiyle ilgili tavrı konusunda yeterli netlik olmadığı" gerekçesiyle iptal edilmişti.