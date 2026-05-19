Belçika'da Orkestra Şefine Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Orkestra Şefine Protesto

19.05.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin destekçileri, İsrailli şef Shani'nin Brüksel'deki konserini protesto etti.

Belçika'daki Filistin destekçisi sivil toplum ve kültür kuruluşları, İsrailli orkestra şefi Lahav Shani'nin kasım ayında Brüksel'deki Bozar Sanat Merkezi'ne davet edilmesini protesto etti.

Ulusal medyaya göre, aralarında "Cadi for Palestine", "Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel", "Anti-Zionist Jewish Alliance Belgium" ve "Een Andere Joodse Stem"in bulunduğu kuruluşlar ve çok sayıda sanatçı ile akademisyen, ortak bir mektup imzalayarak, Münih Filarmoni Orkestrası'nın şefi olan Shani'nin ziyaretine "güçlü şekilde karşı çıktıklarını" belirtti.

Mektupta, Bozar'ın davet kararının, Gazze'de Filistinlilerin maruz kaldığı "zorla yerinden edilme, bombardıman, açlık ve sivil yaşam ile altyapının sistematik yıkımı" karşısında sessiz kalmama yönündeki etik sorumlulukla çeliştiği ifade edildi.

Kültür kurumlarının "siyaset ve kültür ayrı alanlarmış gibi davranamayacağının" kaydedildiği mektuba imza atan göstericiler, Bozar'ın önünde bir araya gelerek gösteri de düzenledi.

Göstericiler, Bozar'dan Shani'nin kasım ayındaki konserini iptal etmesini ve sanatçılar ile kültür çalışanlarının uluslararası boykot çağrılarını dikkate almasını istedi.

Bozar ise protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "çok sesliliğin" önemini vurgulayarak, farklı görüşlere platform sunmayı sürdüreceğini savundu.

Aynı şefin Gent'te vereceği konser iptal edilmişti

Belçika'nın Gent kentinde düzenlenen müzik festivalinde de sahne alacak Münih Filarmoni Orkestrası'nın konseri, Shani'nin "İsrail hükümetiyle ilgili tavrı konusunda yeterli netlik olmadığı" gerekçesiyle iptal edilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Orkestra Şefine Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır
Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor 'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK’nın gücüne güç kattı HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK'nın gücüne güç kattı
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
15:44
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü Yanındaki kadından kan donduran ifade
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade
15:23
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
14:58
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 17:37:05. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika'da Orkestra Şefine Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.