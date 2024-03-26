Dışişleri Bakanlığı: PKK\'nın Belçika\'daki saldırıları toplumsal barışı tehdit ediyor

Dışişleri Bakanlığı, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırısı sonucu yaşanan hadiselerin, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha gösterdiğini bildirdi.
Bakanlık, PKK yandaşlarının Belçika'daki Türk vatandaşlarına yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "24 Mart'ta Belçika'nın Leuven şehrinde toplanan PKK militanlarının Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği, olaylarda can kaybı yaşanmadığı ve bazı vatandaşların yaralandığı" ifade edildi.
Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Ayrıca, Belçika'da görevli diplomatik temsilcilerin olay bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldiği kaydedildi.
Belçika'daki Türk toplumunun sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının etkili müdahalesi sayesinde olayların büyümesinin engellendiği aktarılan açıklamada, saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir." denildi.
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