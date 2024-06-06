Belçika'da sığınmacıların barınma sorunu seçim öncesi gündemde - Son Dakika
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Belçika'da sığınmacıların barınma sorunu seçim öncesi gündemde

Belçika\'da sığınmacıların barınma sorunu seçim öncesi gündemde

Belçika'da sivil toplum kuruluşları, uluslararası koruma başvurusu yapanlara barınacak yer gösterilmemesi ve bekar erkeklerin sokağa terk edilmesi sorunlarına dikkat çekmek için 9 Haziran'da yapılacak genel seçim öncesi ortak açıklama yaptı. Belçika'da sığınmacılarla çalışan 7 STK, barınma, koruma ve tıbbi hizmetlere erişim eksikliğini vurgulayarak hükümeti sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Belçika'da sığınmacı krizi uzun süredir devam etmekte olup, mahkeme kararlarına rağmen sığınmacılar sokaklarda kalmaya devam etmektedir.

06.06.2024 14:27
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Belçika'da sivil toplum kuruluşları (STK), uluslararası koruma başvurusu yapanlara barınacak yer gösterilmemesi, özellikle bekar erkeklerin sokağa terk edilmesi sorunlarına dikkati çekmek için 9 Haziran'da yapılacak genel seçim öncesi ortak açıklama yaptı.

Belçika'da sığınmacılarla çalışan Medecins Sans Frontieres, BelRefugees, Caritas International, CIRE, Doctors of the World, the Humanitarian Hub ve Vluchtelingenwerk Vlaandere'nin olduğu 7 STK, ortak yazılı açıklama yayınladı.

Vluchtelingenwerk Vlaandere sorumlusu Thomas Willekens'in, AA muhabiriyle paylaştığı açıklamada, "Brüksel sokaklarında ölüme terk edilen uluslararası koruma başvuru sahiplerinin (çoğunlukla bekar erkekler) durumu hakkında bir kez daha uyarıda bulunuyoruz. Bir kez daha barınma, koruma ve tıbbi hizmetlere erişim eksikliğinin altını çiziyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Belçika hükümeti kabul merkezlerinin sayısını kaydadeğer ölçüde artırmıyor." denilen açıklamada, barınma sağlanması için bekleme süresinin 9 aya kadar çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçimlerin arifesinde politika yapıcıları, uluslararası koruma başvurusunda bulunanlara karşı, yasal olarak hak sahibi oldukları barınma, koruma ve sağlık hizmetlerine erişim alanlarında sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz."

Belçika'daki sığınmacı krizi

Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili uzun süredir kriz yaşanıyor.

Devlet, mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmasını gerekçe göstererek yükümlülüğünü yerine getirmiyor.

Gönüllü avukatlar, Brüksel mahkemelerinde Belçika devletine karşı binlerce dava kazanıyor. Avukatlar, mahkeme kararlarına riayet edilmemesi üzerine sığınmacıların davalarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyor.

AİHM'in yüzlerce sığınmacıya barınma sağlamaması nedeniyle Belçika aleyhine defalarca kez ihtiyati tedbir kararı almasına rağmen sığınmacılar, sokaklarda kalmaya devam ediyor.

9 Haziran'da yapılacak genel seçimde bazı sol eğilimli partilerin kampanyalarında bu sorununun çözümüne ilişkin vaatler de bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da sığınmacıların barınma sorunu seçim öncesi gündemde - Son Dakika

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