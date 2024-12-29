Belçika\'da tek kullanımlık elektronik sigara satışı 1 Ocak\'tan itibaren yasak

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Belçika, tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor.

1 OCAK'TAN İTİBAREN YASAK

1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigaraların satışının yasaklanacağını duyuran Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, gençleri sigaraya özendirmenin ve nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için ucuz elektronik sigaraların "sağlık tehdidi" haline geldiğini belirtti. Vandenbroucke, "Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığına yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler." ifadelerini kullandı.

"ÇEVREYE DE ZARAR VERİYOR"

Tek kullanımlık tasarlanan sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin de çevreye zarar verdiğine işaret eden Vandenbroucke, bunların tehlikeli atık kimyasallar yarattığını kaydetti.

AB ÜLKELERİ ARASINDA BU ADIMI ATAN İLK ÜLKE OLACAK

Belçika, 1 Ocak'ta "vape" ismiyle de bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.