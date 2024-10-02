Belçika\'da Türk Toplumu 60 Yıldır Entegre

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Belçika'nın eski Göç ve İltica Bakanı Maggie de Block, Türkiye ile yapılan İş Gücü Anlaşması'yla ülkelerinde 60 yıldır varlık gösteren Türk toplumunun çok iyi entegre olduğunu ve ekonomik bağımsızlığını elde ettiğini söyledi.

"Kuşaktan Kuşağa Belçika'da Türkler" başlıklı dosya haberin üçüncü bölümünde AA muhabiri, Belçika'nın eski Göç ve İltica Bakanı Maggie de Block'la röportaj yaptı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun liderliğindeki liberal Open Vld çatısında 25 yıllık siyasi hayatı bulunan, aynı zamanda tıp doktoru olan Flaman politikacı de Block, 2011-2020 yıllarında 3 dönem Göç ve İltica Bakanı olarak görev yaptı.

Bir dönem sağlık bakanlığı da yapan ve halihazırda federal parlamentoda Open Vld'nin grup başkanı olan de Block, Türk toplumunun Belçika'ya İş Gücü Anlaşması'yla göç etmesinin 60. yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

De Block, Türk toplumunun 300 binin üzerinde nüfusuyla Belçika'daki en büyük diasporadan biri olduğunu söyledi.

Aile birleşimi konusundaki özverili çalışmasıyla Türk toplumunda olumlu intiba bırakan de Block, ülkesinin iş gücü anlaşmalarıyla işçi alma konusunda uzun soluklu bir geleneği olduğunu söyledi.

Belçika'da Göç ve İltica Bakanı olduğu dönemlerde Türk toplumuyla ilgili olumlu izlenimler biriktirdiğini vurgulayan de Block, "Çok iyi entegre olmuş bir diaspora. Hemen hemen herkes çalışmanın bir yolunu buluyor. (Ekonomik açıdan) Çok bağımsız bir topluluk. Türklerle hiç sorun yaşamadık." değerlendirmesini yaptı.

De Block, 60 yıl önce gelen göçmenlerin 3'üncü, 4'üncü kuşak akrabalarıyla birlikte yaşadığına dikkati çekerek her kuşağın topluma yüksek düzeyde uyum sağlamış durumda olduğuna işaret etti.

Aile birleşimi konusunda özverili çalıştı

De Block, görevi sırasında Belçika'daki Türk toplumunun en büyük sorunlarından biri olan aile birleşimi konusuna özellikle eğildiğini dile getirdi.

Aile bağını kanıtlamak için gerekli prosedürü kolaylaştırmak amacıyla attığı adımlara ilişkin de Block, şunları kaydetti:

"Aile birleşimi konusunda oldukça doğru davrandım. Bunu geliştirmek için çok şey yaptım. Biliyorsunuz, bazen burada yaşıyorlar ama Türkiye'den biriyle evlenmek istiyorlar. O durumda bir prosedür var ve bir ilişkiniz olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Aileleri burada yaşasa da çocuklarının eşlerini anavatanlarından bulabildiğini biliyoruz."

De Block, bunun yanında yasa dışı yollarla ülkeye gelinmesi konusunda ise çok katı bir politika izlediğini söyledi.

Düzensiz göçle mücadelenin bir unsurunun da halihazırda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayan topluluklarla daha iyi çalışmak, onları entegre etmek olduğunun altını çizen de Block, Türk toplumunun aile birleşimini kolaylaştırmanın da bu kapsamda olduğunu ifade etti.