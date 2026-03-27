Belçika'da Yeni Göç Hizmeti Kuruluyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, göç süreçlerini hızlandırmak için yeni Federal Kamu Hizmeti'ni onayladı.

Belçika'da federal hükümet, göç alanındaki dağınık yapıyı tek çatı altında toplayarak geri dönüşler de dahil olmak üzere tüm süreçleri hızlandırmayı amaçlayan yeni Federal Kamu Hizmeti'nin (FPS Migration) kurulmasına yönelik ilk taslağı onayladı.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre federal hükümet tarafından göç için yeni Federal Kamu Hizmeti'nin kurulmasına yönelik ilk taslağa onay verildi.

İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, açıklamasında mevcut yapının parçalı olmasının zaman ve kaynak kaybına yol açtığını belirterek, "Daha iyi koordinasyon ve net bir yapı ile parçalı sistemi bütüncül yapıya dönüştürüyoruz." ifadesini kullandı.

Devlet Modernizasyonu Bakanı Vanessa Matz da söz konusu yapının, kamu hizmetlerinde destek birimlerinin merkezileştirilmesine yönelik gelecekteki adımlar için pilot proje niteliği taşıdığını bildirdi.

Mevcut durumda Göç Ofisi (DVZ), İçişleri Bakanlığına bağlı faaliyet gösterirken Mülteciler ve Vatansızlar Genel Komiserliği (CGVS) ile Yabancılar İtiraz Konseyi farklı yapılar altında bulunuyor.

Sığınmacı kabulünden sorumlu Fedasil ise ayrı kurum olarak görev yapıyor. Ayrıca, reşit olmadığını beyan eden yabancıların yaş tespiti, Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor.

Onaylanan taslağa göre yeni kamu hizmeti, "Koruma", "Giriş ve İkamet", "Kabul" ve "Geri Dönüş" olmak üzere dört ana genel müdürlükten oluşacak. Yabancılar İtiraz Konseyi ise bağımsız idari mahkeme olarak bu yapıya bağlanacak.

Ayrıca, refakatsiz çocuklar gibi kırılgan gruplara yönelik destek birimi ile radikalleşme ve insan kaçakçılığı gibi güvenlik konularına odaklanan ikinci destek biriminin kurulması planlanıyor.

Yeni yapının iltica süreçlerini hızlandırması beklenirken bunun hem daha insani sonuçlar doğuracağı hem de kabul maliyetlerini azaltarak geri dönüşleri artıracağı ifade ediliyor.

Belçika'da göç ve iltica sistemindeki kriz

Belçika'da özellikle başkent Brüksel'de göç ve iltica sisteminde uzun süredir ciddi bir kriz yaşanıyor.

Kapasite yetersizliği ve kurumsal dağınıklık nedeniyle, uluslararası koruma talep eden insanların bir kısmı yasal hakları olmasına rağmen barınma imkanına erişemiyor ve gecelerini sokakta geçirmek zorunda kalıyor.

Göç Ofisi, iltica başvurularını değerlendiren kurumlar ve kabul sistemini yöneten yapıların farklı idari çerçeveler altında çalışması, süreçleri yavaşlatırken koordinasyon eksikliğine yol açıyor. Artan başvuru sayılarıyla birleşince sistem adeta kilitleniyor.

Bu tablo, STK'lerin geçici çözümler üretmeye çalıştığı aşırı dolu merkezler, sokakta bekleyen sığınmacılar ve kamuoyunda büyüyen siyasi gerilimle kendini gösteriyor.

Eleştiriler, Avrupa'nın merkezinde insanların temel barınma hakkına erişememesinin "insani açıdan kabul edilemez" olduğu yönünde yoğunlaşıyor.

Plan, doğrudan yeni barınma kapasitesi oluşturulmasına ilişkin açık bir taahhüt içermese de iltica ve geri dönüş süreçlerinin hızlandırılmasıyla sistemde yer açılmasını ve mevcut kapasitenin daha verimli kullanılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Belçika, Güncel, Kamu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı
Kripto varlıklarla ilgili Meclis’e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor Kripto varlıklarla ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor
Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:44:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.