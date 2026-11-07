Belçika'daki Filistinliler, Gazze'de çadırları su basan yakınları için Prevot'a koştu

Belçika'da yaşayan Filistinliler, Gazze'de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle çadırları su altında kalan Belçika vizesi bulunan yakınlarının tahliyesi için Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile acil görüşme talep etti.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Belçika'daki Filistinliler adına konuşan İsmail El Neccar, dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarda, Belçika vizesi bulunan yüzlerce Filistinlinin barınakları ve eşyalarının zarar gördüğüne işaret ederek, ailelerin federal hükümetin yakınlarını ülkeye getirmek için nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bilgi beklediğini, kendilerine henüz somut bir adım bildirilmediğini söyledi.

El Neccar, yakınlarının Gazze'deki kötü hava koşulları nedeniyle gece boyunca uyuyamadığını, çok sayıda kişinin çadırının ve kişisel eşyalarının su altında kaldığını veya kaybolduğunu belirtti.

"Soğuk ölümcül ancak korku ve belirsizlik de kurşunlar kadar yıkıcı." diyen El Neccar, ailelerin yakınlarını güvenli bir yere getirmek için neler yapıldığını öğrenmek istediğini ifade etti.

Gazze'de Belçika vizesi bulunan 1500 ila 1800 Filistinlinin risk altındaki bölgelerde yaşadığını belirten El Neccar, Prevot ile en kısa sürede görüşmek istediklerini söyledi.

Prevot'tan açıklama

Şiddetli yağışların ardından açıklama yapan Bakan Prevot, aşırı hava koşullarının Gazze'deki ağır durumu daha da kötüleştirdiğini, ailelerin yakınlarını güvenli bir yere getirmek ve onlarla bir araya gelmek istemelerinin anlaşılır olduğunu söyledi.

Federal hükümet içinde henüz anlaşmaya varılamamasından üzüntü duyduğunu belirten Prevot, ailelere açık ve dürüst bilgi vermek, gerçekçi olmayan umutlar yaratmamak istediklerini ifade etti.

Prevot'nun ofisi de aile temsilcilerinden oluşan bir heyetin yakın zamanda kabul edilmesinin değerlendirildiğini bildirdi.

Tahliye planı hükümet içindeki anlaşmazlık nedeniyle ilerleyemedi

Prevot, daha önce Sığınma ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt ile yürütülen görüşmeler kapsamında Gazze'deki 320 Filistinlinin tahliyesine öncelik verilmesini önermişti.

Ancak plan, Belçika üniversitelerinde eğitim görmek için öğrenci vizesi bulunan 13 Gazzelinin ülkeye getirilmesine Van Bossuyt ve koalisyon ortağı Reform Hareketinin (MR) karşı çıkmasıyla bağlantılı anlaşmazlık nedeniyle ilerleyememişti.

İsrail saldırılarında konutların ve altyapının büyük bölümünün yıkılması, çok sayıda Filistinliyi çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde yaşamaya mecbur bıraktı. Barınma malzemelerinin girişine yönelik kısıtlamalar ve yağmur sularının tahliyesini zorlaştıran altyapı tahribatı da kış koşullarında riskleri artırıyor.