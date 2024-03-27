Belçika\'daki Türk Kuruluşları PKK Saldırılarına Karşı Güvenlik Çağrısı Yaptı

Belçika'daki Türk kuruluşlar, terör örgütü PKK yandaşlarının saldırılarına ilişkin Belçika makamlarına provokasyonları engelleme ve güvenliği sağlama çağrısı yaptı.
Belçika Diyanet Vakfı, Belçika İslam Federasyonu (BİF), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika, CHP Belçika Birliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika'nın da aralarında olduğu 20 sivil toplum kuruluşu (STK), Emirdağ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYAD) binasında ortak basın toplantısı düzenledi.
Son günlerde terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'daki Türk toplumuna yönelik saldırılarıyla ilgili, söz konusu STK'ler adına söz alan Bizzturk Derneği Başkanı Safa Akyol, ülkedeki vatandaşların güvenliğiyle ilgili ciddi endişe duyduklarını söyledi.
Akyol, terörün her formuna karşı mücadeleyi desteklediklerini, her türlü şiddet eylemini kınadıklarını vurgulayarak, Belçika makamlarını vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik çabaları artırmaya çağırdı.
Belçika'daki Türk toplumunun kültürler arası diyalog ve işbirliğine bağlı olduğunun altını çizen Akyol, durumla ilgili gelişmeleri duyarlılıkla izleyeceklerini kaydetti.
AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan BİF Başkanı Muhammed Ünal da şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç gündür bazı yerlerde bazı bölücülerin, provokatörlerin sivillere, dükkanlara, kahvehanelere, dükkanlara, derneklere saldırması nedeniyle basın açıklaması yapma gereği duyduk. Bu bir barış mesajıdır. Sadece devlete sesleniyoruz. Huzurun tesis edilmesi, Belçika'nın kolluk kuvvetlerinin işidir. İnsanlarımızın sokakta bu tür eylemlere karşı durmaya çalışmasını doğru bulmuyoruz. Belçika kolluk kuvvetleri, içişleri bakanlığı gerekli önlemlerini alsın, kışkırtmalara engel olsun ve bu artık son bulsun diye Belçika makamlarına seslenmek istedik."
Söz konusu STK'ler, Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden'e de bir mektup gönderdiklerini duyurdu.
PKK yandaşlarının saldırıları
Terör örgütü PKK/ YPG destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.
Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.
Ülkedeki şiddet olaylarına devam eden örgüt yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de aynı gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı.
Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.
Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirmişti.
24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.
Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupalı ülkelerin kendilerini koruyup kollamasından cesaret alan teröristlere karşı Türk milletinin sabrının olduğunu ve ihanetlerinin bedelini ödeyeceklerini söyledi. Destici ayrıca İsrail'in Gazze'de masum insanları katlettiğini ve Birleşmiş Milletlerin şartsız ateşkes çağrısına rağmen İsrail'in bunu kabul etmediğini belirtti. PKK'nın Türkiye'nin sınırları dışında saldırılar düzenlediğini ifade eden Destici, Avrupa ülkelerine teröre karşı işbirliği yapma çağrısında bulundu. Ayrıca CHP'nin terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yapmasını reddetti ve CHP tabanına teröristlerle işbirliği yapmamaları çağrısında bulundu.
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