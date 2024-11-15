Belçika'dan AB'ye İsrail Yaptırımı Çağrısı - Son Dakika
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Belçika'dan AB'ye İsrail Yaptırımı Çağrısı

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, AB'nin İsrail'e yaptırım uygulaması gerektiğini vurguladı.

15.11.2024 19:16
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Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, Avrupa Birliği'nin (AB) acil olarak İsrail'e yaptırım uygulaması gerektiğini ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in bu konudaki teklifini desteklediğini duyurdu.

De Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB'nin İsrail'e yaptırım uygulaması için daha fazla beklenemez. Gazze'deki felaketi izlemeye devam edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Belçika Başbakan Yardımcısı, şöyle devam etti:

"Kişisel olarak Josep Borrell'in 'siyasi diyaloğu askıya alma ve yasa dışı yerleşim yerlerinden ürün ithalatına AB çapında yasak getirme' çağrısını destekliyorum."

De Sutter'in açıklaması, Borrell'in 18 Kasım'da düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bakanlara İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınmasını teklif edeceği iddialarını doğrulamış oldu.

İspanya ve İrlanda, daha önce AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nda öngörülen insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilip edilmediğinin "acilen gözden geçirilmesi" talebinde bulunmuş ancak bu konuya dair herhangi bir adım atılmamıştı.

Haziran 2000'de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanırken aynı zamanda siyasi ve kültürel diyaloğun da temelini oluşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'dan AB'ye İsrail Yaptırımı Çağrısı - Son Dakika

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