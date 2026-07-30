Belçika'dan İsrail'e Kınama

Belçika, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Kalendiya Teknik Eğitim Enstitüsü'ne düzenlediği baskını kınadığını bildirdi.

Belçika Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddetin "cezasızlık ortamında işlendiği, bazı siyasi aktörlerin politika ve söylemlerince körüklendiği" belirtilerek, bundan derin endişe duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, mevcut durumun işgal altındaki Batı Şeria'da bölgesel istikrarı ve barış umutlarını daha fazla tehdit eden tehlikeli tırmanışa yol açtığı kaydedildi.

İsrail ordusunun UNRWA'ya bağlı Kalendiya Teknik Eğitim Enstitüsü'ne düzenlediği baskının kınandığı belirtilen açıklamada, tüm tarafların uluslararası hukuka uyması gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu 27 Temmuz'da, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya bağlı Kalendiya Teknik Eğitim Enstitüsü'ne baskın düzenleyerek çalışanlarını alıkoymuştu.

İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları, Gazze'deki soykırım savaşının başladığı Ekim 2023'ten bu yana şiddetlenerek devam ediyor.

Filistin resmi verilerine göre, aynı dönemde Batı Şeria'da 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bine yakın kişi gözaltına alındı.