Belçika'dan İsrail Yatırımlarına Tepki - Son Dakika
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Belçika'dan İsrail Yatırımlarına Tepki

04.08.2025 17:04
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Belçikalı partiler, FIT'in İsrail'deki danışmanlık hizmetini durdurmasını talep etti.

Belçika'da hükümet koalisyonunda yer alan sosyalist "Vooruit" ve Hristiyan demokrat "CD&V" partileri, danışmanlık hizmeti veren Flaman Yatırım ve Ticaret (FIT) kuruluşunun İsrail'de yatırım yapan Belçikalı şirketlere bu hizmeti sağlamaması çağrısında bulundu.

Belga haber ajansının haberine göre, muhalefetteki "Groen" (Yeşil) Partisi, FIT'ın Tel Aviv'deki ofisini kapatmasını talep etti.

Bunun üzerine hükümet koalisyonunda yer alan sosyalist "Vooruit" ve Hristiyan demokrat "CD&V" partileri de Flaman bölge hükümetine bağlı FIT'ın şirketlere ücretsiz verdiği ticari danışmanlık hizmetinden İsrail'de yatırım yapan Belçikalı şirketlerin yararlanmaması gerektiğini belirtti.

CD&V Partisi Başkanı Sammy Mahdi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'e karşı "sert ekonomik yaptırımları" desteklediklerini dile getirerek, "Ticaret teşviki yoluyla (İsrail'in) ekonomilerini aktif olarak canlandırmak bu tutumla çelişiyor." dedi.

Vooruit ve CD&V partileri 30 Temmuz'da, Federal Parlamento ve Bakanlar Kurulunu Gazze'deki durumu konuşmak üzere acil toplanmaya davet etmişti.

Bunun üzerine Federal Parlamento'nun Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Els Van Hoof, Belçika'nın "İsrail konusunda alabileceği tedbirleri ve Filistinlilerin karşı karşıya olduğu dramatik ve umutsuz duruma son verilmesi" için yapılabilecekleri görüşmek üzere 14 Ağustos'ta toplanacaklarını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 933 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 27 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 440 kişi yaşamını yitirdi, 37 bin 986 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1516'ya, yaralıların sayısı da 10 bin 67'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'dan İsrail Yatırımlarına Tepki - Son Dakika

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