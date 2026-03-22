Belçika'dan Körfez'e Savunma Yardımı Mesajı

22.03.2026 21:56
Belçika Dışişleri Bakanı, Körfez ülkelerine yanıt vermemenin kötü sinyal göndereceğini belirtti.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Körfez ülkelerinden gelen savunma yardımı talebine yanıt vermemenin "kötü siyasi sinyal" göndereceğini belirtti.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, VTM Nieuws haber sitesine konuşan Prevot, Belçika'nın Körfez ülkelerine olası yardımının askeri boyutta olmasının gerekmediğini, tıbbi veya lojistik de olabileceğini kaydetti.

Prevot, Belçika'nın "itibar ve güvenilirliğinin" yardım isteyen müttefiklere olumlu yanıt vermeyi gerektirdiğine işaret ederek, "Elbette kimse bu savaşa sürüklenmek istemez." ifadesini kullandı.

Belçika'nın yardım isteyen Körfez ülkelerine destek vermemesi halinde gelecekte ortaklarından dayanışma talep etmekte "zorlanabileceğini" söyleyen Prevot, uluslararası sahnede etki göstermek isteniyorsa "cesur kararlar alınması" gerektiğini dile getirdi.

Prevot ayrıca, Körfez ülkelerine yardım göndermenin enerji güvenliği açısından "stratejik öneminin" bulunduğunu vurgulayarak, bu ülkelerden gelen savunma yardımı talebine yanıt vermemenin "kötü siyasi sinyal" göndereceğini ifade etti.

Belçikalı yetkililer, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın İran'dan gelen misillemelere karşı ülkeden savunma desteği talep ettiğini açıklamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

