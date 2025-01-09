Belçika'dan Musk'a Müdahale Çağrısı

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Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, aşırı sağcı partilere destek veren paylaşımlarda bulunan sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'a "müdahale etmesini" istedi.

Belçika Temsilciler Meclisinde konuşan de Croo, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini öven Amerikalı iş insanı Musk hakkında değerlendirmede bulundu.

AB Komisyonunu, sosyal medyanın AB ülkelerinin demokrasilerini "istikrarsızlaştırmak için kullanılmasına" karşı müdahalede bulunmaya çağıran de Croo, isim vermeden medyada "zengin ve güçlü insanların müdahalesi" olduğundan bahsetti.

De Croo, "Egemenliğimize yönelik sürekli saldırılara maruz kalıyoruz. Müdahale etmeliyiz." dedi.

Harekete geçilmesi için yasal dayanakların olduğunu belirten de Croo, "AB Komisyonu harekete geçmeli ve Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) araçlarını kullanmalı. İfade özgürlüğü benim için değerlidir ancak yalan ve manipülasyon için bir bahane olarak kullanılamaz. Müdahale talebinde bulunacağım." diye konuştu.

Elon Musk ile Avrupa arasındaki kavga büyüyor

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetiminde de yer alacak Musk'a yönelik tepkiler, aşırı sağcı AfD partisini öven ve bazı Avrupalı siyasetçileri de hedef alan paylaşımlarıyla başladı.

Musk'ın Avrupa'da aşırı sağcı partilere destek veren paylaşımları tepki çekti ve Avrupalı liderler, milyarderi "seçimlere ve ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle" suçladı.

Avrupalı siyasetçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ve uzmanlar, Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırıyor.