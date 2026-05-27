Belçika'dan Rusya'ya Diplomasi Tepkisi

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Rusya'nın " Kiev'de planlanan saldırılar öncesinde diplomatik personel ve yabancı vatandaşlara şehri terk etme çağrısı"nda bulunmasına tepki gösterdi.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Brüksel Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istediğini belirterek, söz konusu adımı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Kiev'deki diplomatik temsilciliklere yönelik dolaylı tehditlerinin, uluslararası hukuk ihlali olduğunu vurgulayan Prevot, "Bu tür açıklamalar, diplomasi değil gözdağıdır. Bu, Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Belçika'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki varlığını sürdüreceğini belirten Prevot, "Biz, Kiev'de kalıyoruz. Ukrayna'nın yanındayız ve sindirilmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın tek sorumlusunun Rusya olduğuna işaret eden Belçikalı Bakan, gerilimin sona ermesi için Moskova'nın saldırılarını durdurması ve gerçek bir barış sürecine dönmesi gerektiğini kaydetti.