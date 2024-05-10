Belçika Dışişleri Bakanı, Filistin'in BM üyeliğini destekliyor - Son Dakika
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Belçika Dışişleri Bakanı, Filistin'in BM üyeliğini destekliyor

Belçika Dışişleri Bakanı, Filistin\'in BM üyeliğini destekliyor

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ülkesinin Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğini desteklediğini açıkladı. Lahbib, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar tasarısında lehte oy kullandıklarını belirterek, Filistin'in uluslararası arenada tam anlamıyla yerini alması gerektiğini ifade etti. BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

10.05.2024 19:19
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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ülkesinin Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğini desteklediğini bildirdi.

Lahbib, X hesabından BM Genel Kurulunda kabul edilen ve Filistin'e BM üyeliği ile ilave haklar talep eden karar tasarısı hakkında paylaşım yaptı.

Genel Kurulda oylanan karar tasarısında ülkesinin lehte oy kullandığını aktaran Lahbib, Filistin'in BM'ye üye olmasını desteklediklerini bildirdi.

Lahbib, "Filistin, uluslararası arenada tam anlamıyla yerini almalıdır. Bu, iki devletli çözüme ve güvenilir barış sürecine doğru atılmış önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

BM Genel Kurulu, Filistin hakkındaki karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulunda bugün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 "çekimser" oy alırken aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu kullandı.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkat çekildi.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika Dışişleri Bakanı, Filistin'in BM üyeliğini destekliyor - Son Dakika

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