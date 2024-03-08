Belçika Dışişleri Bakanı: Gazze'de her gün en az 15 kadın cinsel saldırıya uğruyor

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- Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib: " Gazze'de her gün en az 15 kadın cinsel saldırıya uğruyor"

"Gazzeli kadınlar çatışmanın mağduru oldular"

BRÜKSEL - Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Gazzeli kadınların savaş nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek "Gazze'de her gün en az 15 kadın cinsel saldırıya uğruyor" dedi.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kraliyet Uluslararası ilişkiler Enstitüsü Egmont tarafından düzenlenen "Küresel Tehditler" temalı panele konuk olarak katıldı. Bakan Lahbib, panelde gerçekleştirdiği açılış konuşmasında dünya genelinde yaşanan çatışmalardan en fazla etkilenenlerin ve mağdur olanların kadınlar ve çocuklar olduğunu vurguladı. Lahbib konuşmasında, "Çatışmalar, kadınlar ve hassas grupları çok olumsuz etkiliyor. Özellikle Gazze ve Ukrayna gibi yerlerde çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Dünya genelinde çocuklar ve kadınların yüzde 70'i mağdur edildi" dedi. Gazze'de cinsel saldırıların bir salgın gibi olduğuna dikkat çeken Belçika Dışişleri Bakanı, son dönemde çatışmaların yoğun yaşandığı Gazze'deki duruma da dikkat çekerek, "Gazze'de her gün en az 15 kadın cinsel saldırıya uğruyor" dedi.

" Ürdün'le birlikte insani yardım yapma kararı aldık"

Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, panelin ardında İHA'ya yaptığı açıklamada Gazzeli kadınların durumuna dikkat çekti. Lahbib; "Biliyoruz ki bütün çatışmalarda ilk mağdur olan kadınlardır. Bunu en taze örneği Gazze'dir. Savaş sivil halkı vuruyor, halk sığınmacıya dönüşüyor. Bu nedenle ateşkes istiyoruz. İnsani yardımlara şartsız erişim ve esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Gazze'de kötüleşen durumu vurgulayan Bakan Lahbib, "Ayrıca havadan su, yiyecek, sağlık malzemeleri ulaştırmak için Ürdün'le birlikte insani yardım yapma kararı aldık" ifadelerini kullandı.