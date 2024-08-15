Belçika doğumlu Türk vatandaşı 4 dağa tırmandı
BİTLİS - Belçika doğumlu Türk vatandaşı Meltem Dugru, özlemini gidermek için binlerce kilometreden gelerek Artos, Nemrut, Süphan ve Ağrı dağlarına tırmanış yaparken, Nemrut'un ayılarına da yiyecek verdi.
Belçika doğumlu Türk vatandaşı Meltem Dugru, Van Gölü Havzası'ndaki dağları ve doğa güzellikleri gezmek üzere Türkiye'ye geldi. Van'da Yusuf İpin'in rehberliğinde ilk olarak Artos ve Nemrut dağlarına çıkan Dugru, daha sonra Nevrut Krater Gölü'ne indi. Gölün etrafındaki ayılara yemek veren Dugru, ardından Süphan Dağı'na zirve yaptı. Son olarak Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren Dugru, "Bu güzellikler Türkiye'nin mirasıdır, bu emanete sahip çıkmak lazım" dedi.
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