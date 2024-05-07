Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı, AB Ülkelerine İsrail'e Silah Satmayı Durdurmaları Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı, AB Ülkelerine İsrail'e Silah Satmayı Durdurmaları Çağrısı Yaptı

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı, AB Ülkelerine İsrail\'e Silah Satmayı Durdurmaları Çağrısı Yaptı

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, AB ülkelerine, İsrail'e silah satmayı durdurmaları çağrısı yaptı. Gennez, Gazze'ye insani yardımların artırılması gerektiğini dile getirerek, AB Komisyonunu Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik taahhütlerini ve ödemelerini sürdürmeye çağırdı. Ayrıca, AB ülkelerine İsrail'e silah satmayı durdurmaları çağrısında bulunarak, Orta Doğu'ya, İsrail'e ve savaş olan ülkelere silah ihraç etmeyi durdurmanın zamanının geldiğini ifade etti. Gennez, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için uluslararası baskının devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, AB'nin yaptırım uygulamaktan kaçınmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Belçika'nın Filistin devletinin tanınmasını desteklediğini ve Filistin'in tam üyeliğine ilişkin BM kararına lehte oy kullanacaklarını ifade etti.

07.05.2024 12:23
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Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, İsrail'e silah satmayı durdurmaları çağrısı yaptı.

Gennez, AB Kalkınma Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazze'ye insani yardımların artırılması gerektiğini dile getiren Gennez, "Bu nedenle, AB Komisyonunu Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik taahhütlerini ve ödemelerini sürdürmeye çağırıyorum. Bağımsız İnceleme Grubu tarafından hazırlanan raporun bunu yapmak için yeterince güvence sağladığını düşünüyorum." dedi.

Gennez, AB ülkelerine İsrail'e silah satmayı durdurmaları çağrısı yaparak, " Orta Doğu'ya, İsrail'e ve savaş olan ülkelere silah ihraç etmeyi durdurmanın zamanı geldiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin Refah bölgesine başlattığı kara saldırısının "kırmızı çizgi olması gerektiğini" savunan Gennez, "Engellenmeyen ve kalıcı insani yardım erişimine ihtiyacımız var. Ancak bu sabah Refah ve Kerem Ebu Salim (Şalom) sınırlarının kapatıldığını okudum. İnsani felaket artıyor ve bu durum milyonlarca insanı açlıkla tehdit ediyor." şeklinde konuştu.

İsrail'e karşı "birlik olalım" çağrısı

"Gazze'de uluslararası hukuka artık saygı duyulmadığının çok açık olduğunu düşünüyorum." diyen Gennez, İsrail'e şiddetin durması için baskı yapılmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Gennez, bu amaçla AB'nin yaptırım uygulamaktan kaçınmaması gerektiğini vurgulayarak, "İnandırıcı olmak istiyorsak Avrupa'nın tek ses halinde konuşması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ülkesinin AB Komisyonundan İsrail'e ticari imtiyazlar sağlayan anlaşmanın gözden geçirilmesini talep ettiğini hatırlatan Gennez, "(Anlaşmada) İnsan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunan ikinci bir madde var. Dolayısıyla AB Komisyonunun ortaklık anlaşmasını incelemesinin ve 'evet' ya da 'hayır' demesinin acil olduğunu düşünüyorum. Bana göre bu maddeye artık saygı duyulmuyor." şeklinde konuştu.

Filistin devletinin tanınmasının "mantıklı olduğu" yorumunu yapan Gennez, "Belçika, zamanı geldiğinde ki bence mümkün olan en kısa sürede tanıyacaktır. Öte yandan Filistin'in tam üyeliğine ilişkin BM kararına lehte oy kullanacağız." dedi.

Gennez, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla ABD'de başlayan ve dünyanın farklı coğrafyalarına yayılan öğrenci protestoları hakkındaki soruya, "20 yaşında öğrenci olsaydım ben de protesto ederdim." cevabını verdi.

Kaynak: AA

Belçika, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

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