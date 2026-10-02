Belçika Mechelen'de okula bomba ihbarı üzerine 1700 öğrenci tahliye edildi

Belçika'nın Mechelen kentindeki "Ursulinen" okulunda bomba ihbarı üzerine yetkililer, 1700 öğrenciyi tahliye etti.

Ulusal yayın kuruluşu RTV'nin haberine göre, öğle tatilinde okulu arayan bir kişi, aynı mesajın tekrarlandığı bir ses kaydı aracılığıyla bomba ihbarında bulundu.

Polisin bilgilendirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sint-Jacobsstraat Sokağı'nı kapatan polis, okul binalarında eğitimli arama köpeğiyle inceleme başlattı.

Anaokulu, ilkokul ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören 1700 öğrenci yetkililer tarafından güvenli şekilde tahliye edilerek okul yakınındaki "Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle" kilisesine götürüldü.

Öğrenciler geçici olarak kilisede bekletilirken ihbarın gerçek bir tehdide işaret edip etmediği henüz netleşmedi.