Belçika'nın Askeri Katılımı Belirsiz

03.03.2026 21:52
Belçika Savunma Bakanı Francken, Orta Doğu'daki çatışmalara katılım durumunu 'Göreceğiz, belki' dedi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaya askeri olarak katılıp katılmayacağına ilişkin olarak "Göreceğiz, belki." dedi.

Belçika'nın RTL Info televizyon kanalına konuşan Francken, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan gerilim nedeniyle Orta Doğu'da mahsur kalan vatandaşlarını ilerleyen günlerde askeri uçaklarla tahliye etmeyi planladıklarını ifade etti.

Francken, Belçika'nın ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaya askeri olarak dahil olup olmayacağı hakkındaki soruyu "Göreceğiz, belki." şeklinde yanıtladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

