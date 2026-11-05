Belçika'nın Flaman bölgesinde kısa devre 20 bin aileyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika
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Belçika'nın Flaman bölgesinde kısa devre 20 bin aileyi elektriksiz bıraktı

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Belçika'nın Flaman bölgesinde yüksek gerilim hattındaki kısa devre nedeniyle yaklaşık 20 bin aile elektriksiz kaldı. Zottegem'de kriz toplantısı sürerken hastanede planlanan tıbbi işlemler iptal edildi, yetkililer elektriğin 2 saat içinde geri geleceğini bildirdi.

Belçika'nın Flaman bölgesinde yüksek gerilim hattının hasar görmesi nedeniyle yaklaşık 20 bin ailenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, yerel saatle 08.50 civarında yüksek gerilim hattında yaşanan kısa devre nedeniyle Herzele, Zottegem, Erpe-Mere ve Brakel belediyelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Kısa devre, 400 elektrik panosuna enerji sağlayan Zottegem Belediyesindeki dağıtım merkezini tamamen devre dışı bırakarak yaklaşık 20 bin ailenin elektriksiz kalmasına yol açtı.

Belçika'nın yüksek gerilim elektrik şebekesini işleten Elia ile Flaman bölgesinde elektrik dağıtım şebekesini işleten Fluvius'tan yapılan açıklamada, sorunların giderildiği, 2 saat içinde elektriğin geri geleceği belirtildi.

Zottegem'de kriz toplantısı yapılıyor

Zottegem Belediye Başkanı Evelien de Both, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, tüm güvenlik birimlerinin katılımıyla yapılan kriz toplantısının sürdüğünü belirterek polisin yollarda trafiği yönlendirdiğini aktardı.

Zottegem'deki AZ Sint-Elisabeth Hastanesi'nde Başhekim Manuel Valcke de kesinti nedeniyle planlanan tüm tıbbi işlemlerin iptal edildiğini belirterek hastaları başka sağlık kurumlarına başvurmaya davet etti.

Kaynak: AA
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