Belçika'nın İlk Nükleer Reaktörü Kapatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika'nın İlk Nükleer Reaktörü Kapatılıyor

50 yıl hizmet veren Doel 1 Nükleer Reaktörü, kalıcı olarak bugün kapatılacak.

14.02.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da ilk kurulan ve 50 yıldır faaliyet gösteren Doel 1 Nükleer Reaktörü, bugün kalıcı olarak kapatılacak.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren ve ülkedeki nükleer santralleri işleten Engie Electrabel firmasından yapılan açıklamada, Anvers şehri yakınında bulunan Doel Nükleer Santrali'nin 1 numaralı reaktörünün faaliyetine bugün 21.45'te son verileceği bildirildi.

Böylece, 1969'da inşasına başlanan ve 1975'te faaliyete geçen Belçika'nın en eski nükleer reaktörü Doel 1'in elektrik şebekesiyle bağlantısı 50 yılın ardından kesilecek.

Kapatma işlemlerinin ardından reaktör soğumaya bırakılacak ve basınç seviyesi düşürülecek. Yaklaşık 5 yıl sürmesi beklenen sürecin tamamlanmasının ardından reaktördeki nükleer yakıt boşaltılacak. Reaktörün nihai yıkımının ise 10 yıl sonra yapılması bekleniyor.

Belçika hükümeti, Rusya- Ukrayna Savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin faaliyetine 2025'te son verilmesi için plan hazırlamıştı ancak enerji kriziyle birlikte Belçika, elektrik arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025'te kapatmayı planladığı Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

Doel 1'in ardından kasım ayı sonunda da Doel 2 Reaktörü'nün kapatılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Politika, Belçika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'nın İlk Nükleer Reaktörü Kapatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye Togg hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti
21:15 Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı
20:50 ABD Donanması’na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı ABD Donanması'na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı
20:47 Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah’a 3-2 mağlup oldu Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu
20:40 Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 15:36:47. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika'nın İlk Nükleer Reaktörü Kapatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.